Il Pd ora vuol riprendersi l’Unità. Il piano della Schlein: chi è la donna pronta per la direzione

Elly Schlein deve aver pensato: perché non ci riprendiamo l’Unità? La storica testata fondata da Antonio Gramsci può sempre tornare utile, specie in vista delle prossime elezioni politiche, dunque, dopo aver fatto due conti, nella segretaria dem è cresciuta l’idea che il Pd torni a farsi editore.

Ma come ogni giornale che si rispetti oltre ai giornalisti e al progetto editoriale (di cosa si vuol parlare e come) uno dei nodi centrali è a chi affidare la direzione. Secondo quanto scrive il Foglio Schlein avrebbe pensato a Susanna Turco, tra le firme storiche dell’Espresso nonché coautrice del libro-intervista alla Schlein, uscito nel settembre del 2024.

Turco mette le mani avanti e al Foglio dice di “non sapere niente”. Se son rose fioriranno. Staremo a vedere. Intanto il Pd continua a muoversi e fa sapere, senza nascondersi, di voler “riconsegnare l’Unità al suo popolo”.

I soldi, almeno per ora, non dovrebbero essere un problema, visto che il Pd ha risanato i propri conti. Il problema, però, è fare le cose con giudizio, con oculatezza, perché più volte, in passato, il giornale è stato costretto a chiudere perché aveva il bilancio dissestato.

Mentre l’intenzione del Pd e della segretaria sembra molto chiara, c’è ancora una questione tecnico burocratica di non poco conto da risolvere. L’editore Romeo, che qualche settimana fa ha fermato le rotative, vorrebbe mantenere una piccola quota di minoranza, mentre i dem preferirebbero un’unica proprietà, senza quote. Bisogna capire se si riuscirà, o meno, a trovare la quadra e in che modo.