Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 16:16
In evidenzaAggiornato alle ore 16:16
Interni

Il Pd ora vuol riprendersi l’Unità. Il piano della Schlein: chi è la donna pronta per la direzione

Il giornale può servire, specie in vista delle elezioni. Idea Susanna Turco alla guida. Ma c’è ancora un problema da risolvere con l’editore Romeo

Redazione web
Le primarie adesso si giocano sul virus. La Schlein vuole azzoppare l'ex premier
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Elly Schlein deve aver pensato: perché non ci riprendiamo l’Unità? La storica testata fondata da Antonio Gramsci può sempre tornare utile, specie in vista delle prossime elezioni politiche, dunque, dopo aver fatto due conti, nella segretaria dem è cresciuta l’idea che il Pd torni a farsi editore.

Ma come ogni giornale che si rispetti oltre ai giornalisti e al progetto editoriale (di cosa si vuol parlare e come) uno dei nodi centrali è a chi affidare la direzione. Secondo quanto scrive il Foglio Schlein avrebbe pensato a Susanna Turco, tra le firme storiche dell’Espresso nonché coautrice del libro-intervista alla Schlein, uscito nel settembre del 2024.

Turco mette le mani avanti e al Foglio dice di “non sapere niente”. Se son rose fioriranno. Staremo a vedere. Intanto il Pd continua a muoversi e fa sapere, senza nascondersi, di voler “riconsegnare l’Unità al suo popolo”.

I soldi, almeno per ora, non dovrebbero essere un problema, visto che il Pd ha risanato i propri conti. Il problema, però, è fare le cose con giudizio, con oculatezza, perché più volte, in passato, il giornale è stato costretto a chiudere perché aveva il bilancio dissestato.

Mentre l’intenzione del Pd e della segretaria sembra molto chiara, c’è ancora una questione tecnico burocratica di non poco conto da risolvere. L’editore Romeo, che qualche settimana fa ha fermato le rotative, vorrebbe mantenere una piccola quota di minoranza, mentre i dem preferirebbero un’unica proprietà, senza quote. Bisogna capire se si riuscirà, o meno, a trovare la quadra e in che modo.

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.