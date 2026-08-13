Ranucci, consegnato all’ad Rai il parere del comitato etico. Forte malcontento ai piani alti dell’azienda

Il Comitato etico della Rai ha consegnato all’amministratore delegato Giampaolo Rossi, la relazione su Sigfrido Ranucci. Secondo quanto apprende l’agenzia Adnkronos, l’ad nei prossimi giorni valuterà il contenuto del parere dell’organo consultivo, incaricato di accertare se il conduttore di Report abbia rispettato, nei suoi anni alla guida del programma di Raitre, il codice etico aziendale.

Il parere, che è secretato e destinato esclusivamente all’amministratore delegato, non determina alcun automatismo riguardo le scelte editoriali, inclusa l’eventuale sostituzione di Ranucci alla conduzione di Report’.

Tuttavia, tra i piani alti della Rai trapela un forte malcontento per il danno alla reputazione che la vicenda sta arrecando all’immagine della tv di Stato. I vertici seguono con massima attenzione le evoluzioni dell’inchiesta e non nascondono una crescente insofferenza e preoccupazione per le possibili ricadute negative che il caso potrebbe avere, anche sul fronte della raccolta pubblicitaria.