Quell’evento non s’ha da fare. Israele non deve avere voce. Sta partendo in queste ore, e promette di acutizzarsi, la mobilitazione della sinistra per contestare la presentazione, lunedì in Regione Lombardia di “Naza, the real story”, contro-documentario concepito come risposta al discusso film inchiesta “Naza”, premiato a Venezia su Gaza e subito assurto a totem degli anti-Israele, italiani e non solo.

Sembra l’ennesimo paradosso ma non sorprende: i pro Pal che poche settimane fa esaltavano la libertà di informazione sulla guerra, ora vogliono fermare l’evento, che dà voce a Israele. Il pluralismo? Solo a parole. Chi esaltava Naza in nome della libertà, adesso intende impedire la proiezione di “Naza, the real story”.

La Comunità ebraica di Milano lo ha già proiettato tre giorni fa, ma in un evento riservato agli iscritti. Nel mirino ora è finita la serata in programma il 30 all’Auditorium testori di Regione Lombardia a Milano, alla presenza tra l’altro di uno degli autori, Roi Danino. A promuoverla, l’associazione Iniziativa Dror (in ebraico “libertà”), che punta sui rapporti Italia-Israele. Sull’evento, il patrocinio di Regione Lombardia, con l’assessore Romano La Russa. Al suo saluto istituzionale si affianca quello di Stefano Maullu (Fdi) e Manfredi Palmeri (Nm), da sempre amici di Israele. Tra gli interventi previsti, quello di Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia e sorella della premier. Ma anche quello di Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano. A moderare, Francesco Boezi del Giornale.

L’iniziativa segnala l’attenzione del primo partito italiano verso le ragioni del mondo ebraico, che sente particolarmente i rischi di un racconto a senso unico della guerra. Un racconto fazioso e unilaterale che pretende di essere egemonico.

La guerra di Gaza nasce dopo il 7 ottobre e si sviluppa in un contesto difficilissimo. E “Naza the real story”, autoprodotto, vuole proprio mostrare tutto, anche quello che Naza ha nascosto o taciuto. “Il nostro controdocumentario nasce da un’iniziativa privata, finanziata senza il contributo del governo o dell’esercito e vogliamo renderlo accessibile a tutti – ha spiegato Danino al sito Algemeiner, citato da Mosaico”. “Per le riprese abbiamo deciso di riutilizzare appositamente alcune scelte estetiche del film di Abraham e Szor, comprese le interviste notturne sui tetti di Tel Aviv, ma cambiando radicalmente prospettiva: a raccontare la guerra sono i comandanti e gli ufficiali dell’intelligence israeliana che hanno partecipato direttamente alle operazioni nella Striscia di Gaza”.

Un punto di vista, parziale, certo. Discutibile, come quello di Naza. Ma questo film, questo punto di vista (quello di Israele) non può essere tollerato. La sinistra ha già emesso la sua sentenza di genocidio e non fa che ripeterla ossessivamente. Il consigliere regionale Pd Paolo Romano, tra i partecipanti alla Flottilla, attacca: “È una iniziativa molto di parte, di propaganda. Totalmente inaccettabile”. E il collega Luca Paladini, già impegnato nella difesa delle minoranze, ammette: “Che un partito politico decida di proiettare un film, non può essere motivo di censura. Che però su un documento così controverso ci sia il logo di Regione Lombardia, sì”. Il capogruppo dei 5 Stelle Nicola Di Marco parla di “un orrore”. Per lui il film “sembrerebbe finalizzato a negare il genocidio della popolazione palestinese a Gaza”. Poteva mancare Ilaria Salis? Per la deputata Avs si tratta di “una vergogna assoluta” e di “un disonore per la Lombardia, e per tutta Italia”. C’è un unico punto di vista ammesso: il loro.

Se questo è il clima nel Palazzo, fuori si preannuncia la mobilitazione di chi sta cercando il modo per impedire o disturbare l’evento. Se lo Stato ebraico non deve esistere, non deve neanche parlare. E il mondo ebraico può parlare solo se lo rinnega. “Noi non abbiamo mai chiesto di impedire la proiezione del documentario originale e non accettiamo che si pretenda la censura di un’opera che propone una lettura diversa - replica Alessio Pellegrino, presidente di Iniziativa Dror - Il confronto si fa con le idee, non con le intimidazioni e le accuse preventive. La libertà di espressione non può avere un colore politico”.