Il pubblico, diceva Oscar Wilde, è tollerante: perdona tutto tranne il genio. Ecco il perché dei fischi meglio niente fiaschi agli attori del campo largo, maschere impareggiabili del tragicomico spettacolo della patrimoniale. Pd, M5s e Avs gareggiano a chi propone la gabella più iniqua, la tassazione di ciò che è già stato tassato, e anche ieri si sono mandati al diavolo perché tra i geni c’era ancora chi voleva tartassare troppo poco «i ricchi», colpevoli di spendere e creare posti di lavoro. Il governo tra mille difficoltà prova ad alleggerire la pressione fiscale. A sinistra odiano chi ha sgobbato, e se un fortunato ha ereditato e già versato la tassa di successione beh, maledetto, la versi ancora. Landini, quello che ha firmato contratti a 5 euro l’ora (è equo perché odia pure i poveri), vuole la patrimoniale dai 2 milioni in su, ciò che ha guadagnato la coppia Fratoianni-Piccolotti da quando fa politica, cioè da sempre. Grimaldi, il deputato di Avs che se ne intende di economia e a curriculum ha i cortei col centro sociale Askatasuna e giustifica i minorenni beccati con le molotov, la soglia la vuole a 5,4 milioni. Conte ieri ha detto «io non drammatizzerei, si farà sintesi». L’altro ieri la sintesi l’ha fatta mandando al diavolo Elly (nel Pd ci sono almeno due posizioni diverse) e gli altri presunti alleati i quali lo accusano di aver cambiato le carte in tavola: l’ultima versione è che vuole solo, si fa per dire, un prelievo sulle rendite finanziarie. Intanto promette soldi a chi poltrisce sul divano. Da uno che è passato dal «gra-tu-i-ta-men-te» a 174 miliardi di buco, il resto dell’Armata Brancaleone poteva aspettarselo un gioco di prestigio. Il Bonelli ha appena detto che la patrimoniale è «un atto d’amore». S’è commosso pensando ai sassi dell’Adige.