Gianni De Gennaro e la politica rappresenta uno dei capitoli della lunga vita dell’ex capo della polizia. Lo si evince anche dall’ultima lettera prima di suicidarsi. Nella missiva De Gennaro desidera inviare un messaggio che suona così: non ho mai cercato nessuno, sono stati i presidente del Consiglio che mi hanno cercato per rivestire incarichi di prestigio. Per rafforzare questo concetto, De Gennaro cita quattro premier tutti ascrivibili al centrosinistra. A dimostrazione del legame tra la gauche e uno degli uomini dell’apparato dello Stato. Primo tra tutti Romano Prodi, l’ultimo ad aver vinto le elezioni nel 2006. Quasi un anno dopo l’ingresso a Palazzo Chigi il professore da premier in carica si trova davanti a un dilemma: confermare De Gennaro come capo della Polizia oppure rimuoverlo? Prodi non ha dubbi e chissà quanto avrà pesato nella scelta finale il fatto che De Gennaro sia fortemente accusato da sinistra di essere stato il regista del massacro alla Scuola Diaz durante il G8 di Genova. «Sono stato licenziato da Romano Prodi, che ha avuto l’accortezza di farmelo apprendere dalla sua risposta ad un question time, quindi in diretta». È il sassolino di De Gennaro nei confronti del professore. Segno di una ferita ancora aperta. Nessuna replica dalle parti del professore anche perché si tratta di questioni che risalgano a tanti anni addietro e che coinvolgono una persona che è appena scomparsa.

C’è stato invece un rapporto tra De Gennaro ed Enrico Letta, facilitato forse dai buoni ufficio dello zio, Gianni. Letta junior approda a Palazzo Chigi sostenuto da una maggioranza larga in cui c’è anche il Popolo della Libertà di Silvio Berlusconi. «Enrico Letta potrà testimoniare sulla mia resistenza a guidare Finmeccanica, tanto che per convincermi mi ha fatto telefonare dal presidente della Repubblica». Al Colle, all’epoca, risiedeva Giorgio Napolitano, esponente del Pci di rito migliorista considerato una sorta di guida spirituale di tutto il fronte progressista. Nella cerchia stretta di Letta c’era Paola De Micheli, all’epoca vicepresidente vicario del gruppo parlamentare Pd, che osserva: «Quel passaggio testimonia la fiducia che le istituzioni avevano nei suoi confronti». Malelingue in Transatlantico la mettono così: «C’era una frequentazione costante tra De Gennaro e un pezzo di sinistra». Un filorosso che tiene insieme De Gennaro e larga parte della sinistra e che persiste nel corso degli anni. Un filo che però non include Matteo Renzi. Si vocifera di un «rapporto freddo» tra il leader di Italia viva e l’ex capo della Polizia. Il che è stato anche confermato dallo stesso Renzi nell’ultimo libro di Vespa: «Nel 2014 volevo togliere De Gennaro da Finmeccanica, non per la vicenda del G8 e la Diaz, ma perché secondo me era giusto cambiare. Poi, mettiamola così, dal Colle più alto mi venne fatto notare che sarebbe stata gradita, opportuna e apprezzata la sua conferma». E non viene citato nemmeno Paolo Gentiloni, presidente del Consiglio dal dicembre dal 2016 al marzo del 2018. Ma in questo caso non c’è nulla di malizioso né tantomeno di retroscenoso. De Gennaro nomina invece Giuseppe Conte che lo scelse come presidente della Popolare di Bari. Garantisce l’avvocato del popolo: «Non mi ha mai chiesto nulla». Insomma, il filorosso si tiene anche con i 5stelle.