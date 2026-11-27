Dall’Islam politico all’albero di Natale. La polemica partita da Milano finisce per diventare un caso nazionale, con il sindaco Giuseppe Sala e Matteo Salvini protagonisti di un botta e risposta che chiama in causa identità, tradizioni e religione. A innescare lo scontro è la scelta del Comune di Milano di chiamare «Albero del Dono» l’abete di piazza Duomo (nella foto). Ma è una risposta di Sala a spostare il confronto su un altro terreno. A chi gli domanda se si stia facendo leva sul tema dell’Islam politico anche in vista delle prossime elezioni, Sala risponde senza esitazioni: «Assolutamente sì». Il primo cittadino, che aveva appena definito «meschina e ignorante» la polemica di Fratelli d’Italia sulla denominazione dell’albero, passa poi al contrattacco sul terreno religioso. «Domenica ero a messa a mezzogiorno a Santa Francesca Romana», dice, invitando l’esponente di FdI Deborah Dell’Acqua a un confronto sui valori del cristianesimo. La replica di Salvini non si fa attendere. «Nella Milano del sindaco Sala lo vogliono chiamare Albero del Dono. Sperando di non offendere nessuno, noi continuiamo a chiamarlo albero di Natale», scrive il leader del Carroccio sui social parlando del suo partito. Una risposta che riporta al centro il tema delle tradizioni cristiane e della loro presenza nello spazio pubblico.

A rendere la vicenda più trasversale ci pensa Fiorello, che dalla sua trasmissione su Rai Radio2 ironizza sulla scelta del Comune: «Non credo che ci sia stata una sola persona di un’altra religione che ha chiamato il Comune di Milano perché si sentiva urtata». E poi l’affondo: «Stiamo andando nel futuro, almeno lasciateci uno straccio di tradizione, lasciateci il Natale!» Si tratta di una polemica che, al di là dell’abete, mette in evidenza una frattura politica e culturale che va ben oltre i confini milanesi. E che con la risposta di Sala sull’Islam politico entra a pieno titolo nel dibattito nazionale.