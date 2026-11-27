Cambio della guardia al vertice della Lega Giovani. Dopo sette anni Luca Toccalini lascia la guida.

Una scelta dettata dall’età (ormai è adulto) o c’è altro?

«Mi guardi, inizio ad avere i capelli bianchi (ride, ndr). Era arrivato il momento di guardare avanti, ho dato tutto a questo Movimento e domani passerò il testimone».

Può dirci chi prenderà il suo posto come nuovo segretario dei giovani?

«Ci sarà la candidatura unitaria di Alessandro Verri, un segno di compattezza ulteriore per la Lega Giovani. Laureato in scienze politiche, Master in economia e politiche internazionali. Capogruppo della Lega a Palazzo Marino, lavora anche in una cooperativa nel carcere di Bollate. Un altro ragazzo che sa cosa vuol dire fare la gavetta».

Toccalini, sia sincero: è tornato il sereno nella Lega dopo il congresso?

«Il congresso ha avuto un risultato molto chiaro: avanti ancora più forti con Matteo Salvini. Nei prossimi giorni il segretario presenterà la squadra, spero sia finito il tempo di inutili polemiche».

Si rimprovera qualcosa? Cosa avrebbe voluto fare e non ha fatto?

«Rifarei tutto. Dal tour in camper per il referendum della giustizia, al lancio del nuovo format NexUs. Ma soprattutto i volantinaggi davanti a scuole e università. Continuerò a portare avanti le battaglie ancora aperte, come la flat tax al 5% per i giovani lavoratori».

E adesso, cosa farà in futuro?

«Sono un uomo di partito, l’esperienza maturata in questi anni è a disposizione. Intanto questa domenica farò il papà».

Parliamo di manovra: avete proposto il reato di «squadrismo eversivo» per chi sfascia vetrine durante le manifestazioni. Lo approverete?

«Me lo auguro. Un conto sono gli studenti che manifestano pacificamente, un conto è chi negli ultimi mesi è sceso in piazza per devastare e delinquere. Vanno puniti severamente, senza se e senza ma».

Ucraina, condono e altre misure care alla Lega mettono in «crisi» il rapporto con gli alleati?

«Non ci sarà mai alcuna crisi, come si augura la sinistra. Siamo compatti e pronti alla campagna elettorale insieme».

A Milano puntate a candidare Silvia Sardone, ma gli alleati sembrano indecisi.

«Silvia è la miglior candidata possibile per la città. Servirà una rivoluzione amministrativa dopo 15 anni di sinistra, Sardone è l’unica che può farla. Convinceremo i nostri alleati, ma bisogna fare presto».