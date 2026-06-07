Amministrative, via ai ballottaggi in 12 Regioni: si vota fino alle 23

Urne aperte dalle 7 alle 23 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia (Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata). Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Urne aperte anche domani dalle 7 alle 15.

Ballottaggi amministrative: dove si vota

Tornano a votare 42 Comuni per i ballottaggi delle amministrative: si tratta dei sei capoluoghi citati e, tranne il caso di Mandatoriccio (Cosenza), di comuni con oltre 15mila abitanti. Complessivamente sono più di 1,1 milioni gli elettori che torneranno alle urne.

Gli sfidanti nei capoluoghi di provincia

A Lecco il ballottaggio sarà tra il candidato di centrodestra Filippo Boscagli e il candidato di centrosinistra e sindaco uscente Mauro Gattinoni. Ad Arezzo la sfida sarà tra il candidato di centrodestra Marcello Comanducci e il candidato del campo largo Vincenzo Ceccarelli. A Macerata competeranno il candidato di centrodestra e primo cittadino uscente Sandro Parcaroli e il candidato del campo largo Gianluca Tittarelli. A Chieti il candidato del campo largo Giovanni Legnini sfiderà il candidato di centrodestra Cristiano Sicari. A Trani il ballottaggio è tra il candidato di centrosinistra Marco Galiano e il candidato di centrodestra Angelo Guarriello. Ad Agrigento si sfideranno il candidato di centrosinistra Michele Sodano e il candidato di centrodestra Gerlando Alonge.

Il caso di Mandatoriccio (Cosenza)

Si andrà al ballottaggio anche nel Comune, con meno di 15mila abitanti, di Mandatoriccio (Cosenza) e ciò accade perché al primo turno i due candidati alla carica di sindaco Maria Teresa Villella (Nuova Alba) e Cataldo Iozzi (Uniti per Mandatoriccio) hanno ottenuto esattamente lo stesso numero di voti: 852 preferenze ciascuno. Non solo.

Le amministrative in Sardegna

Oggi e domani si terranno le elezioni amministrative in Sardegna. Sono 149 su un totale di 377, i Comuni dell'isola in cui si va al voto per la scelta dei sindaci e il rinnovo dei Consiglio comunali. Nonostante si tratti di circa il 40 per cento delle comunità isolane, sono molte quelle piccole e il totale degli elettori chiamati alle urne è di circa 440mila, si aggira sul 30% del totale. La maggior parte dei Comuni interessati da queste Amministrative in Sardegna arriva dalla provincia che ha i centri più piccoli: nella zona di Oristano sono 38 i Comuni al voto.

Nelle due Città metropolitane di Cagliari e Sassari si vota in 27 centri ciascuna, 20 sono i Comuni in provincia di Nuoro, 13 in quella Gallura Nord-Est Sardegna, 11 nel Medio Campidano, 7 in Ogliastra e 6 nella provincia Sulcis Iglesiente.