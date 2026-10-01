Area pedonale in via Gattamelata: il Comune apre la 62esima piazza tattica

È stata inaugurata ufficialmente l’area pedonale tra via Gattamelata e via Faravelli, nel Municipio 8, a Milano. Al suono della campanella, il nuovo spazio - realizzato nell’ambito dell’avviso pubblico «Piazze aperte per ogni scuola» con l’obiettivo di tutelare la sicurezza e il benessere delle comunità scolastiche della primaria «Pietro Micca»' e delle scuole d’infanzia «Faravelli» e «Gattamelata» - è stato animato da giochi, laboratori e momenti di festa per celebrare la conclusione dell’intervento e la restituzione di circa 4mila mq di spazio pubblico alla socialità del quartiere.

La trasformazione dell’area - ricorda Palazzo Marino - ha preso avvio lo scorso febbraio - con la pedonalizzazione del comparto, le modifiche alla viabilità e l’installazione dei primi arredi - e si è conclusa nel corso del mese di settembre. Nei giorni scorsi, infatti, sono state installate le ultime attrezzature ed è stata realizzata la colorazione della pavimentazione stradale ad opera di associazioni e cittadini volontari. Oggi, a valle di questi interventi, la sessantaduesima piazza aperta della città è composta da tre bracci stradali pedonalizzati che convergono verso l’incrocio Gattamelata-Faravelli e ospitano diverse tipologie di arredi urbani, adatti a una fruizione plurale dello spazio pubblico. Più nel dettaglio, la piazza scolastica ospita 29 panchine, 11 tavoli, 3 tavoli da ping pong, 18 rastrelliere per biciclette, nonché 23 piante in vaso fornite da Fondazione Fiera Milano. Grazie al finanziamento di Fondazione Mazzola, inoltre, lungo il braccio sud di via Faravelli è stata realizzata un’area sportiva con rampe per skate e campi da calcetto e minibasket.