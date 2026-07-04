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Interni |I 250 anni dell'indipendenza

Gli auguri di Mattarella agli Usa: "Essenziale che Washington e Roma lavorino insieme per la pace"

Il capo dello Stato ha inviato un messaggio al presidente Donald Trump: "L'indipendenza americana è patrimonio condiviso di quanti si riconoscono nei princìpi di libertà, rappresentanza democratica e tutela universale dei diritti"

Gli auguri di Mattarella agli Usa: "Essenziale che Washington e Roma lavorino insieme per la pace"
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Il capo dello Stato Sergio Mattarella invia gli auguri al presidente Usa Donald Trump per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. "In un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità, è essenziale che Washington e Roma, anche nell'alveo dell'Alleanza Atlantica e attraverso la partecipazione alle Nazioni Unite e agli altri consessi multilaterali, continuino a lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità per i rispettivi popoli e per il mondo intero", le parole del presidente della Repubblica nel suo messaggio in cui ricorda lo "storico anniversario".

"L'odierna celebrazione - ricorda Mattarella - appartiene alla storia degli Stati Uniti ma è divenuta nel tempo patrimonio condiviso di quanti si riconoscono nei princìpi di libertà, rappresentanza democratica e tutela universale dei diritti di ogni uomo, anche nel ricercare una vita dignitosa e felice". Ancora: "Muovendo da questi ideali fondativi la Dichiarazione di Indipendenza del 1776 ha ispirato il percorso politico e civile degli Stati Uniti, come di molti altri popoli in ogni continente - aggiunge il capo dello Stato -.

Tali nobili sollecitazioni sono state e restano, inoltre, punto di riferimento di una visione delle relazioni tra gli Stati modellata sul diritto, sulla cooperazione e sul sostegno alle istituzioni internazionali sorte nella ripulsa delle tragedie del secolo scorso".

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