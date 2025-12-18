Blitz all'Askatasuna, la sinistra già piagnucola: "Dal governo laboratorio repressione"

La forze dell'ordine entrano per la perquisizione nel centro sociale Askatasuna e la sinistra già si lamenta. "È inaccettabile che un intero quartiere sia svegliato all'alba da un'operazione di polizia giudiziaria che costringe 500 famiglie di bambini, che sarebbero dovuti andare a scuola, e restare fuori". Il riferimento è al fatto che due scuole, una primaria e una scuola dell'infanzia, nel quartiere Vanchiglia di Torino, sono state tenute chiuse per sicurezza. "Inaccettabile", le parole del vicecapogruppo di Avs alla Camera, Marco Grimaldi.

Si tratterebbe, a suo dire, di "un'operazione di spettacolarizzazione della forza che nessuna istituzione dovrebbe avallare. Il laboratorio repressione del Governo - continua Grimaldi - è in atto e mostra un volto dello Stato che fa male a tutti.

Processi e indagini dovrebbero seguire il loro corso e accertare responsabilità individuali, i sigilli al centro sociale invece sarebbero solo un fallimento della politica e un atto cinico contro la città di Torino. Ma solidarietà, cultura e dissenso non si sgomberano con la forza".