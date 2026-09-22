Bomba su Vannacci: arrestato l’ex responsabile di FN per la Lombardia

Roberto Vannacci l’aveva scelto come responsabile vicario per la Lombardia di Futuro Nazionale. La decisione era stata ufficializzata a inizio settembre. Luca Carleo, che aveva ricevuto anche la delega alla città di Milano, doveva essere una delle figure di riferimento del partito dell’ex generale. Solo che Carleo dopo due giorni si era dovuto dimettere per un’inchiesta molto pesante che lo coinvolgeva. Oggi sono arrivate le manette. Carleo, 45 anni, ex direttore generale di società del gruppo di telecomunicazioni Ops, è stato arrestato assieme a Ciro Di Meglio, ex amministratore delegato, nell’ambito di un’indagine del nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza e del pubblico ministero di Milano Nicola Rossato su presunte frodi sul mercato finanziario da 30 milioni di euro. Gli arresti sono stati eseguiti dopo gli interrogatori preventivi e la decisione della giudice per le indagini preliminari Giulia D’Antoni. Per altri otto indagati sono state disposte misure interdittive. Da capire come e se Vannacci commenterà la notizia. Oggi il leader di Futuro Nazionale annuncerà alla Camera l’ingresso in Futuro Nazionale di Tommaso Calderone, deputato di Forza Italia. Ma la notizia del giorno rischia di diventare un’altra.