Bonus affitti, Salvini: “Primi 5mila assegni ai genitori separati”

Dalle parole ai fatti: in arrivo i primi bonus affitto per genitori separati. La conferma è arrivata direttamente dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini durante il Question time alla Camera. “Questo Governo per la prima volta prevede un budget per il pagamento dell’affitto per i genitori separati che perdono l’alloggio dopo la separazione e il divorzio. Ho chiesto ai tecnici di eliminare il concetto dell’Isee per la concessione di questi requisiti mettendo la dichiarazione dei redditi per eliminare qualche furbetto che altrimenti ne approfitta”.

Nel corso del suo intervento, il segretario federale della Lega ha evidenziato: “Quest’anno conto di dare i primi 5.000 assegni a genitori separati per il pagamento dell’affitto, che fa riconquistare dignità e la possibilità di vedere dei figli nel fine settimana”. Finanziato tramite un fondo dedicato, il sostegno si rivolge a chi ha figli a carico fiscale fino al compimento dei 21 anni: l'obiettivo della misura consiste nell'erogare liquidità immediata per coprire parzialmente il costo mensile della locazione, offrendo un sostegno concreto a chi si trovi ad affrontare le spese di un doppio alloggio.

Il bonus non rientra nel perimetro del Piano Casa, ma anche su questo dossier sono arrivate importanti novità. "È imminente la nomina del commissario", quanto rivelato da Salvini: "Entro un anno metteremo sul mercato 60 mila alloggi popolari a oggi inutilizzati: è il più grande intervento di edilizia residenziale pubblica e sociale degli ultimi decenni'. Il ministro ha poi aggiunto sul punto: "Per le graduatorie dove governano Lega e centro destra sono state approvate diverse leggi regionali per chi è residente da più anni.

La consulta in sei consecutive sentenze ha bocciato i criteri della cittadinanza per agevolare chi da più tempo è in Italia. Il Friuli Venezia Giulia sta già lavorando per valorizzare come criterio la data più antica presentata, quella di prima presentazione".