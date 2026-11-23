Un fatto è certo: Elly Schlein è incoerente. A parlare sono i fatti, non le parole. In Italia attacca i super ricchi e progetta un modo per tassarli (semmai dovesse andare al governo). In Francia, invece, ci va a braccetto. Già, perché nel meraviglioso mondo di Elly Schlein la lotta alle grandi ricchezze sembra conoscere qualche eccezione. La segretaria del Pd è volata a Parigi per partecipare al primo summit internazionale contro l’oligarchia, dove si discute di come mettere le mani nelle tasche dei super ricchi. Peccato che, dietro alcune delle organizzazioni promotrici dell’evento, spuntino i finanziamenti di uno dei miliardari più celebri del pianeta: George Soros. Noto per essersi intromesso anche nella nostra politica con finanziamenti a partiti politici e a siti di informazioni sinistri.

Elly si è mostrata sui social sorridente, seduta su un comodo sofà, al fianco di Gabriel Zucman, l’economista francese diventato il nuovo punto di riferimento della sinistra patrimonialista. La sua ricetta è semplice: tassare le grandi fortune. Magari con una tassa del 2% sui grandi patrimoni sopra i 100 milioni. Una proposta che piace parecchio alla Schlein, e che vorrebbe esportare nel nostro Paese. C’è un particolare, però: l’International Tax Observatory, diretto proprio da Zucman, dichiara di aver ricevuto il 5% delle proprie risorse, tra il 2021 e il 2025, dalle Open Society Foundations di Soros. E non finisce qui, già perché anche l’Icrict, altra organizzazione coinvolta nel vertice presenziato da Elly, annovera Open Society tra i sostenitori. Praticamente si organizza la battaglia contro il potere dei miliardari, ma si accettano i loro soldi. Tutto legittimo, per carità, ma la coerenza?

A gennaio 2019 versò 99.789 euro a +Europa. Anche la moglie finanziò il partito. Nel 2022 Soros contribuì alla campagna elettorale di alcuni candidati sempre di +Europa. A mettere in dubbio la coerenza di Schlein anche Carlo Fidanza, capodelegazione di Fdi all’europarlamento: «Al vertice contro gli oligarchi, Schlein pontifica e Soros paga» dice. A rincarare la dose ci ha pensato il vicepremier Antonio Tajani che ha sottolineato come il Pd si sia messo «al servizio dell’internazionale delle tasse», seguendo il «guru della patrimoniale» Zucman. La ricetta, sostiene, è sempre la stessa: «tassa e spendi». La replica di Francesco Boccia fa ridere. Il capogruppo dem al Senato accusa Tajani di difendere i miliardari e rivendica la necessità di far contribuire chi possiede «grandissime ricchezze». Mentre Boccia impartisce lezioni su chi starebbe dalla parte dei ricchi, Schlein partecipa a un vertice promosso da organizzazioni sostenute dalle fondazioni di Soros. A Parigi la sinistra ha trovato una nuova parola d’ordine contro le oligarchie. Resta da capire se la guerra ai miliardari valga per tutti. O solo per quelli che non finanziano le cause giuste.