Dall’agricoltura al commercio, dalle politiche abitative alle procedure ambientali e urbanistiche, fino alle aree protette, alla pesca e alle modifiche alla legge per regolare i data center, con attenzione alla tutela dell’acqua, della rete elettrica e alla compatibilità con il territorio. Arriva domani in Consiglio regionale la seconda legge di revisione normativa ordinamentale, con una valanga di emendamenti. L’obiettivo, spiega la relatrice, la leghista Alessandra Cappellari, consigliere segretario dell’ufficio di presidenza, è «rendere il quadro normativo lombardo più chiaro ed efficace» semplificando le procedure amministrative e superando quelle ormai obsolete «evitando rigidità burocratiche e incertezze interpretative». Il provvedimento che «non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», si compone di 32 articoli che spaziano tra vari settori. Per la pesca dilettantistica, vengono precisati gli obblighi di annotazione delle catture sul libretto digitale. Un altro articolo, invece, punta a rendere più chiare le procedure ambientali, evitando sovrapposizioni. Interventi anche sulla disciplina delle aree agricole destinate agli impianti da fonti rinnovabili, con particolare riferimento agli agrivoltaici. Nei procedimenti ordinari, particolare rilevanza per la tutela del pregio e del valore delle aree agricole e viene rafforzato il ruolo dei Comuni, attraverso la previsione del carattere vincolante del loro parere. «Vogliamo conciliare lo sviluppo delle energie rinnovabili con la salvaguardia del patrimonio agricolo e produttivo della Lombardia».

Un capitolo riguarda i presepi: vengono infatti chiariti i criteri per le rappresentazioni, per consentire l’utilizzo di materiali e tecniche innovative «ma mantenendo un legame riconoscibile con i soggetti e le ambientazioni della tradizione». Viene introdotto il microcredito sociale tra gli strumenti regionali di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento e una nuova tipologia di servizi abitativi dedicati agli anziani con una soluzione intermedia rispetto alle Rsa per favorire la socializzazione in contesti abitativi condivisi. Un altro articolo riguarda la circolazione dei veicoli a Gpl o a gas naturale e intende ripristinare l’esenzione dalle limitazioni alla circolazione e dall’obbligo di adesione al sistema Move-In per tutti i veicoli dotati di questi impianti, indipendentemente dalla classe ambientale e dall’immatricolazione. Occhi puntati sui data center, con obblighi più stringenti per l’approvvigionamento da fonti rinnovabili e per i sistemi di raffreddamento per ridurre il consumo di acqua e specifiche garanzie urbanistiche e ambientali per gli insediamenti che comportano consumo di suolo agricolo: «Vogliamo accompagnare lo sviluppo di queste strutture senza trascurare la tutela del territorio e della capacità della rete elettrica».