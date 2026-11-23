Mario Calabresi e Pierfrancesco Majorino iniziano ad affilare i coltelli in vista delle primarie (convinti che ci saranno) e il giornalista che piace più a Carlo Calenda, Pina Picierno e Matteo Renzi che alla segretaria Pd Elly Schlein e ai 5 Stelle si irrita quando il capogruppo dem sottolinea, come sabato al lancio del suo programma, che «ci sono opzioni più moderate mentre la mia più progressista». Calabresi ieri al «Linkiesta Festival» ribatte: «Majorino dice spesso che io sono moderato senza conoscere neanche il mio programma. Sono moderato nei toni e penso che per cambiare le cose non sia necessario alzare la voce o essere degli estremisti. Ma anche in modo gentile si può fare un cambiamento radicale». Anche Calabresi è «sicuro» che le primarie ci saranno, «a febbraio inoltrato» e non vede «francamente alternativa e mi sembra una cosa molto sana». Pensa a una coalizione larga, «per me non è un problema se i 5 Stelle vogliono starci». Ma preferirebbe «evitare un election day», meglio Politiche e Comunali separate «per fare un dibattito vero su Milano e non continuamente distratto o deviato su temi nazionali». Ma anche qui Majorino marca distanza dal possibile sfidante: «Sono contrario, l’ideale sarebbe un election day prima possibile. Fa risparmiare centinaia di milioni e evita che le scuole milanesi debbano chiudere due volte. E spero che Giorgia Meloni se ne vada a casa subito».

Calabresi cita Antonio Greppi come «il miglior sindaco che ha avuto Milano», boccia la riapertura dei Navigli («meglio anelli verdi») e ribadisce l’idea di tenere il Meazza accanto al nuovo stadio e avverte: vorrebbe «una giunta forte, con le persone che hanno competenze sui temi», costruita «in dialogo con i partiti. Ma una persona non va in una casella solo perchè appartiene a un partito. Devono essere persone giuste nei posti giusti». Tifa per lui l’ex sindaco di Roma Walter Veltroni («sarebbe un ottimo sindaco»).

Match anche tra Majorino e Silvia Sardone, proposta dalla Lega come candidata del centrodestra. Il dem se sarà eletto metterà la scritta «Qui nessuno è straniero» a Palazzo Marino e nei punti di ingresso della città». Sardone sottolinea che «in tutta Europa la sinistra sta archiviando la stagione delle porte aperte per chiunque, noi invece ci ritroviamo con Majorino che pensa di risolvere tutto con un cartello ideologico da centro sociale. Da assessore ha promosso cortei pro clandestini, tavolate multietniche. Il Pd dovrebbe fare un’analisi seria sui danni delle sue politiche pro migranti». Majorino «sentita Sardone» conferma «totalmente, ancora di più» l’idea.Majorino giovedì e Sardone e Matteo Perego di Cremnago (candidato da Fi) oggi in orari diversi andranno a trovare le Famiglie Sospese nel cantiere bloccato di via Baldinucci che «occupano» da due settimane.