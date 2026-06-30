C'è l'ok all'audizione per Conte. Il leader M5S: "Mi convochino subito"

C'è il via libera: Giuseppe Conte sarà ascoltato in commissione Covid. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, d'intesa con quello del Senato, Ignazio La Russa, ha infatti assicurato un "tempestivo reinsediamento" dopo l'audizione. Passaggio per cui l'ex premier dovrà dimettersi da membro della commissione stessa.

"Le assicuro il mio intendimento di nominarla nuovamente e nel più breve tempo possibile componente della commissione medesima, secondo le consuete modalità procedurali una volta esaurita la suddetta fase cui le sue dimissioni sono direttamente ﬁnalizzate", scrive Fontana.

"A questo punto insisto perché il presidente Lisei mi convochi senza più ulteriori scuse e senza più differimenti quanto prima in commissione Covid.", ha detto Conte ringraziando il presidente della Camera, "Concordiamo subito una data, io appena concordata la data un attimo prima della libera audizione mi dimetterò".

L'audizione di Conte ha un certo peso, visto che ai tempi della pandemia era premier. "O Conte è complice di fatti gravissimi come le laute parcelle chieste da consulenti che spendevano il suo nome e come i 200 milioni di euro pagati per provvigioni ad amici del Pd su mascherine farlocche pericolose per la salute - ha attaccato Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Covid - oppure è stato un presidente del Consiglio indegno del proprio ruolo perché incapace di verificare ciò che accadeva durante il suo mandato".

Con il commissario per l'emergenza "Domenico Arcuri - ha detto Conte - abbiamo lavorato per difendere il Paese. Lui è stato denunciato a destra e a manca, con tutti i proscioglimenti.

Piuttosto, se si pongono questi problemi, da Fratelli d'Italia ci dovrebbero spiegare perché portano" l'imprenditore "Bianchi nelle loro feste di partito. Lo stanno spingendo da tutte le parti, e la sua società, secondo un'inchiesta della Repubblica, è risultata finanziatrice anche di Fratelli d'Italia".