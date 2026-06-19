Il campo largo del terrore

Due fotografie, un funerale. Il «campo largo» non è esploso in un congresso, né in una direzione: è evaporato in alta definizione, dentro due scatti che raccontano due sinistre così lontane da sembrare due Paesi. Nella prima immagine Conte, Fratoianni, Bonelli e Schlein sono a tavola, in un ristorante e stanno «scrivendo il programma». Ma il dettaglio che buca la foto è l'assenza: Matteo Renzi non c'è. E non è un caso. Nel dibattito rimbalza subito il veto di Conte contro l'ex premier. Il campo «largo» diventa stretto, anzi strettissimo: ci si conta per esclusione. Poi arriva la seconda fotografia, la vera contromossa. Renzi vola negli Usa, incontra Obama e si fa ritrarre accanto a Clinton e Biden. È un modo brutale per dire: se la coalizione scivola verso la sinistra radicale, io mi tengo stretto l'Occidente. Schlein prova a correre ai ripari: «Non esistono veti». Ma Conte tira dritto. E a quel punto la frattura tra i due possibili candidati premier supera perfino l'immagine del ristorante.

E mentre i partiti si sfilacciano in photo opportunity, l'unico «campo» che appare solido è quello dell'antagonismo violento: anarchici e islamisti colpiscono ormai in parallelo, a volte nello stesso clima. È il frutto di una radicalizzazione che non è solo jihadista: è anche progressista, quando scambia l'odio per purezza e la rottura per identità.