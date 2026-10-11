“Cari bolognesi...”. L’addio social di Pierferdinando Casini

“Cari bolognesi, è giusto che il mio cammino si fermi qui. Grazie a quanti hanno ripagato il mio impegno con affetto e generosità oltre ogni aspettativa”. Dopo quarantaquattro anni trascorsi nelle aule parlamentari, prima come deputato e da due legislatore come senatore, Pierferdinando Casini ha annunciato che il prossimo anno non sarà tra i candidati. La carriera politica di Pier, come comunamente lo chiamano gli amici, uno degli ultimi democristiani insieme a Clemente Mastella con il quale diede vita nel 1993 all’esperienza del CCD, una delle tante micro formazioni che provavano a raccogliere l’eredità politica ella DC, è iniziata in un’altra Italia e in un mondo totalmente diverso. “Dal 12 luglio 1983, ho avuto l’onore altissimo di servire la Repubblica e la nostra città, nel Parlamento italiano. Prima come deputato, poi come senatore ho attraversato tanti momenti della nostra storia: pagine belle ma anche alcune tristi per la comunità nazionale”. L’addio a mezzo social ha generato in poche ore un profluvio di interazioni e visualizzazioni. Il reel pubblicato questa mattina sull’account Instagram per annunciare ai bolognesi, così come ai follower che lo seguono sulla piattaforma, è riuscito già a conquistare la seconda piazza del podio dei contenuti con il maggior numero di like e commenti degli ultimi 5 anni. Infatti, il contatore è a quota 3.100 e viaggia spedito verso il record dei 3.815 mi piace ottenuti con la clip di auguri per il nuovo anno pubblicata lo scorso 30 dicembre 2025. Al contempo, i follower e gli utenti continuano a lasciare i loro commenti al post e anche in questo caso il pallottoliere è a quota 502, quindi molto vicino al precedente record che è di 579 commenti. Molto probabilmente a fine giornata, il video di addio di Casini riuscirà a prendersi la prima piazza del podio e diventare così tra quelli pubblicati il contenuto in assoluto più commentato e con il maggior numero di like da parte dei follower. Un’attestazione virtuale, ma non meno efficace e sincera, dell’apprezzamento verso uno dei politici che hanno attraversato la storia politica italiana, passando indenne tra prima, seconda e terza Repubblica. “Sono veramente grato di questa fiducia, ma alla vigilia di un processo elettorale che si preannuncia lungo e complicato, il mio pensiero è semplice e chiaro: tempi nuovi richiedono personalità più in sintonia con le formazioni politiche che si presenteranno agli elettori.” E intanto i like continuano a crescere.