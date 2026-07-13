Caso Covid, Ranucci: "Da Report nessuna censura sull'inchiesta delle mascherine"

"Oggi il quotidiano la Verità, con un editoriale del direttore Maurizio Belpietro e un articolo a firma di Carlo Cambi, sostiene che un’inchiesta di Report sugli acquisti dei dispositivi di protezione durante il covid sarebbe stata da me censurata e sparita dal sito di Raipaly. Premesso che Report non ha giurisdizione su Raiplay che ha una struttura e direzione autonoma, i fatti non corrispondono al vero". Così in un post su Facebook il giornalista Sigfrido Ranucci.

"La puntata contestata 'La commessa cinese' andata in onda l’11 gennaio 2021 è presente sul nostro sito, sotto forma di testo integrale", spiega Ranucci aggiungendo che "il video non c'è semplicemente perchè c'erano filmati prodotti in Cina i cui diritti hanno una scadenza a cinque anni, come da contratto con la società che ci ha fornito le immagini. Altre inchieste come Mascheropoli e Affari di covid, che mettevano sotto la lente le scelte di uomini di fiducia del governo dell’epoca sono ancora visibili sul nostro sito - conclude - Inoltre appare singolare che Report avrebbe dovuto censurare le splendide inchieste realizzate da Rosa Maria Aquino, che come facilmente riscontrabile sono già agli atti della Commissione che indaga sul Covid.

E si tratta una commissione alla quale la squadra di Report, a differenza di molti altri che ai tempi del virus si erano chiusi nello sgabuzzino, ha dato un grosso contributo mettendo a rischio la propria salute e quella dei propri cari".