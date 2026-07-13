Caso Covid, Ranucci: "Da Report nessuna censura sull'inchiesta delle mascherine"

"Oggi il quotidiano la Verità, con un editoriale del direttore Maurizio Belpietro e un articolo a firma di Carlo Cambi, sostiene che un’inchiesta di Report sugli acquisti dei dispositivi di protezione durante il covid sarebbe stata da me censurata e sparita dal sito di Raipaly. Premesso che Report non ha giurisdizione su Raiplay che ha una struttura e direzione autonoma, i fatti non corrispondono al vero". Così in un post su Facebook il giornalista Sigfrido Ranucci.
"La puntata contestata 'La commessa cinese' andata in onda l’11 gennaio 2021 è presente sul nostro sito, sotto forma di testo integrale", spiega Ranucci aggiungendo che "il video non c'è semplicemente perchè c'erano filmati prodotti in Cina i cui diritti hanno una scadenza a cinque anni, come da contratto con la società che ci ha fornito le immagini. Altre inchieste come Mascheropoli e Affari di covid, che mettevano sotto la lente le scelte di uomini di fiducia del governo dell’epoca sono ancora visibili sul nostro sito - conclude - Inoltre appare singolare che Report avrebbe dovuto censurare le splendide inchieste realizzate da Rosa Maria Aquino, che come facilmente riscontrabile sono già agli atti della Commissione che indaga sul Covid.E si tratta una commissione alla quale la squadra di Report, a differenza di molti altri che ai tempi del virus si erano chiusi nello sgabuzzino, ha dato un grosso contributo mettendo a rischio la propria salute e quella dei propri cari".