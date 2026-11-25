«Noi andremo avanti senza sovrapporci alla magistratura, aspettiamo i funerali di Gianni De Gennaro e la competenza sul suo suicidio poi chiederemo le carte». Il presidente della commissione Antimafia Chiara Colosimo non parla, una fonte conferma al Giornale le prossime mosse dell’organismo parlamentare che ieri ha riunito l’Ufficio di presidenza: l’iter sulla relazione va avanti, («è il frutto di quattro anni di lavoro»), le tempistiche sulla pubblicazione sembrano confermate entro la fine dell’anno, le eventuali convergenze sulle conclusioni della Procura rispetto al dossier mafia -appalti come causa principale della morte di Paolo Borsellino verranno valutate assieme a ciò che dovesse emergere sul ruolo di De Gennaro.

«Siamo tutti sotto choc ma questa indagine non si incrocia con quella sui depistaggi», sentenzia il vicepresidente Mauro D’Attis (Fi), con «tutti i temi che questa tragedia richiama» come ricorda il senatore azzurro Maurizio Gasparri, «Inchiesta e relazione sono due cose diverse», ricorda il capogruppo della Lega in Antimafia Gianluca Cantalamessa.

Mentre le Dda di Firenze e Caltanissetta potrebbero rimpallarsi la competenza sulla tragica fine del superpoliziotto indagato per il depistaggio su Via d’Amelio, i due hard disk e le due lettere (in buste sigillate) scritte prima di suicidarsi nella dependance della sua villa in Maremma sono in mano alla Procura di Grosseto, che non sembra volerle mollare: quella indirizzata al capo della Procura di Caltanissetta Salvatore De Luca è stata chiesta dai pm siciliani, l’altra destinata «a chi vorrà pubblicarla» potrebbe essere resa nota dopo le perizie calligrafiche.

«Fino ad allora credo che faccia bene la commissione a fare il proprio lavoro e mettere da parte ciò che oggi non può essere affrontato compiutamente fintanto che ha le carte», sottolinea il presidente del Senato Ignazio La Russa a margine della presentazione del libro di Bruno Vespa, Storia della seconda Repubblica. Di fianco a lui c’era Matteo Renzi, secondo cui «le commissioni non sono il luogo in cui si regolano i conti o riscrivere la storia». L’opposizione si nasconde dietro la bara di De Gennaro per fare il funerale alla relazione finale, priva del suggestivo filone della complicità neofascista nella strage di Via D’Amelio: «Questo choc porti la commissione a un cambio di passo rispetto al percorso seguito finora, il lavoro svolto non sta in piedi.

L’Antimafia ha una tradizione seria - dicono i dem Valentina Ghio e Walter Verini - Bisogna audire il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, prima di formulare qualsiasi conclusione è indispensabile disporre di tutti gli elementi».

«Non è vero, abbiamo acquisito con un lavoro intenso e scrupoloso tante carte per una rilettura delle vicende prima e dopo la strage di via D’Amelio», replica loro Raoul Russo, senatore Fdi. «Ma bisognerebbe acquisire altri dati», replica il meloniano Salvo Sallemi.

Il centrodestra apre intanto alle audizioni di Rosa Volpe della Procura di Firenze e dello stesso De Luca, chieste dal deputato M5s Cafiero De Raho assieme all’acquisizione dell’ordinanza e del decreto di perquisizione «in ossequio al metodo di Giovanni Falcone».

Intanto rispunta l’audizione di De Gennaro in Antimafia del 10 settembre 2012: «Il dossier Ros su mafia e appalti?

Falcone gli dava grande importanza, tanto da avermene parlato più volte in termini di estremo interesse».