«Se Beppe si riprende il simbolo torna. Mette al centro il codice etico, come nel Movimento 5Stelle delle origini, e dà spazio ai giovani».

In che modo?

«In Serbia il partito degli studenti ha vinto in pochi mesi, e nessuno di loro era candidato».

Danilo Toninelli, ex ministro M5s, 52 anni, due figli, una moglie e due lavori consulente finanziario e fondatore di una startup di salute mentale si focalizza su un particolare: «Grillo, da Fazio, ha parlato di under 25. Sotto quell’età non si può entrare in parlamento. Beppe ha visto i rischi del palazzo, come ti cambia. Se non entri invece ti dedichi al progetto e non lo fai per il potere».

Ma se gli under 25 sono ineleggibili, chi diventa parlamentare?

«In Serbia hanno preso persone della società civile, di qualsiasi sfera sociale».

Ha parlato con Grillo?

«Ci sentiamo per fare due chiacchiere. Parliamo di politica, di tutto e di più».

Che atteggiamento ha?

«È convinto. Ci tiene a riprendersi il simbolo, non per vendetta ma per giustizia. Si sente tradito: non s’è mai visto nella storia il fondatore di un partito cacciato dal suo stesso partito».

La prossima udienza sul simbolo è il 12 gennaio. Il ritorno è strettamente legato alla sentenza?

«Al 100 per cento».

Grillo in parlamento o padre nobile?

«La seconda. Il punto centrale sarà il limite dei due mandati, l’accettazione da parte dei ragazzi di essere post ideologici, niente destra né sinistra, ma temi come l’ambiente e l’energia, di cui Beppe parlava vent’anni fa. Sarà fondamentale la democrazia diretta, non il leaderismo».

Il riferimento a Conte è chiaro.

«Sta facendo il suo percorso individuale. Ha un obiettivo chiaro, se lo dicesse apertamente non si offenderebbe nessuno: vuole tornare a Palazzo Chigi. Tenta di sfruttare ogni occasione».

Come vede il campo largo?

«Non stanno trovando un accordo perché siamo in campagna elettorale. Se ci fossero già state le elezioni pur di governare avrebbero già trovato la sintesi su tutto, anche sulle armi».

Diceva del modello Serbia: Grillo riparte dal 2013 con i vecchi paletti?

«Oggi più che mai c’è bisogno di una ventata di novità, le logiche di sistema sono uguali a se stesse. Serve una forza antisistema. Va presa gente esterna, ma quest’idea Beppe l’aveva ben prima del movimento degli studenti».

Lei lo sosterebbe?

«Subito. Dietro alle quinte, senza incarichi e gratis. Ho già il mio lavoro e ho già svolto due mandati. Per me certi valori contano ancora».

Cosa farà Di Battista?

«Lo vedevo determinato. Dopo il malore penso che abbia cambiato l’ordine delle priorità. Gli ho consigliato di candidare la sua associazione, ma di non correre in prima persona, di essere un leader fuori dal palazzo. Per me dovrebbe essere una sorta di Gianroberto Casaleggio».

E il nuovo Casaleggio di Grillo potrebbe diventare Stroppa, l’uomo di Musk in Italia?

«Beppe vuole consegnare un progetto ai ragazzi. Io starei lontano da certi colossi che sono più potenti di alcuni Stati».

Com’è nata l’idea di una startup di salute mentale?

«Si chiama BastaPensieri, l’ho aperta con una psicoterapeuta, abbiamo 45 collaboratori che integrano la parte cognitiva a quella corporea. La mente è la parte più importante, non solo come salute in sé ma anche come fattore economico: i problemi di salute mentale, che affliggono milioni di italiani, portano a malattie, scarsa produttività, litigi coi colleghi».

Ma non era il suo ambito...

«Vivo di missioni. Dopo otto anni e mezzo di parlamento ho capito che non gliene fregava un cazzo a nessuno».

A certi politici servirebbe un bravo psicologo. Anche tra i giornalisti, capiamoci...

«Il vero matto è quello che non va dallo psicologo, non quello che ci va».

Ha rimpianti o rimorsi della sua vita precedente?

«Solo gratitudine. Sono nato in una casa popolare. Ho fatto il ministro. Non potevo nemmeno immaginarlo».