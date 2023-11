"Famiglia, identità e radici non esistono". Il comizio (insensato) Chiara Valerio alla manifestazione Pd

In una manifestazione nazionale del Partito democratico, il cui fil rouge sono stati i classici adagi dell'antifascismo e della superiorità morale della sinistra, sarebbe stata impossibile un'assenza sul palco della scrittrice Chiara Valerio, che è un po' il corrispettivo intellettuale di Elly Schlein (oppure è Elly Schlein a essere l'equivalente politico di Chiara Valerio, bisognerebbe ancora stabilirlo). Grande amica della segretaria del Pd - e già molto legata alla compianta Michela Murgia, l'autrice de La matematica è politica - è riuscita a declamare un surreale discorso dal palco di piazza del Popolo, mettendo in fila una serie di concetti assolutamente incomprensibili ai più. E dire che, per una scrittrice, la chiarezza dovrebbe essere un elemento fondamentale per il ruolo che svolge. Invece no: nella stesura del testo che poi avrebbe letto ai partecipanti la Valerio è riuscita a violare pressoché tutte le famose quaranta regole per una buona scrittura formulate da Umberto Eco.

Dalla pasta alla famiglia: il no sense di Chiara Valerio

Prolissa, retorica e inutilmente sfrontata, Chiara Valerio ha infarcito il suo discorso con metafore arzigogolate il cui senso poteva essere riassunto tranquillamente in questo modo: noi di sinistra siamo dei gran fighi, mentre quelli di destra sono soltanto dei poveri cavernicoli. Per farlo ci ha impiegato quasi una decina di minuti. L'esordio è da "brividi": la pasta aglio, olio e peperoncino viene continuamente tirata in ballo. " Tutte le persone che conosco la sanno cucinare - afferma con una certa dose di orgoglio la scrittrice -. Ogni persona a modo suo: tempo di cottura, peperoncino intero, in polvere o frantumato, piccante o meno piccante, aglio con l'anima o senza ". La metafora culinaria serve per dichiarare che, a differenza di quello che avviene in politica, " non c'è tifoseria nel cibo " e ognuno di noi " può accettare le altrui critiche, senza offenderci, e sappiamo consigliare, leggeri di sentimenti come l'invidia ". Tutto molto interessante (si fa per dire), se non fosse che è lei stessa a cadere immediatamente in contraddizione, insultando chi non la pensa ideologicamente come lei.

Poco dopo, infatti, l'intellettuale tratta il tema della cultura che, secondo lei, " è precedente al concetto di destra e sinistra ma, successivamente alla distinzione tra destra e sinistra, diventa una cosa o un'altra ". Ed ecco quindi arrivare qua, implacabilmente, la sentenza di chi ne sa più degli altri: " La cultura di destra vive di parole con la maiuscola: tradizione, razza, sangue, terra, identità, radici. Si nutre di solennità, che è il contrario della vita umana e ci rende stereotipi ". Non si capisce molto bene che cosa ci sia di male a valorizzare le proprie radici, identità e tradizioni. Ma Chiara Valerio non ha subbi: così facendo, argomenta ancora, " si accetta e si lavora perché certe diseguaglianze non siano mai sanate, perché certi privilegi non diventino mai diritti e non abbiano mai doveri ". La cultura di sinistra invece è esattamente opposta alla "disumanità" di destra: essa è una " cultura della possibilità, delle opportunità e della partecipazione " e dove " l'identità sta tra le persone, non nelle persone ".

Le offese contro il centrodestra