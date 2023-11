Una Sinistra non così Chiara

È da un po' che ce lo chiediamo. Non abbiamo ancora capito: Chiara Valerio è il corrispettivo intellettuale di Elly Schlein o è Elly Schlein a essere l'equivalente politico di Chiara Valerio? In comune, oltre a una rara predisposizione a sbagliare abbinamenti e argomenti, hanno un innegabile talento. Parlare di nulla, ma dicendolo in maniera confusa.

Ieri Chiara Valerio, un'altra che non abbiamo visto arrivare, ma ce la troviamo ovunque (giornali, festival, case editrici, tv, radio, web, premi letterari), si è inserita nella faida che dentro il quotidiano la Repubblica contrappone il fronte palestinese aizzato da Zerocalcare a quello israeliano capitanato - per interposto direttore - da Francesco Merlo. Due popoli, un'unica redazione.

La questione politico-ideologico-territoriale è: ma a 'sto cazzo di «Lucca Comics» bisogna andarci o no?

Chiara Valerio, che con Zerocalcare si contende il ruolo di ultimo Maître à penser di area progressista, ha lucidamente spiegato in 160 righe, fra orizzonti quantici ed esercizi all'alterità, la propria proposta. Sintetizzabile in tre lettere. «Boh».

E speriamo che la Sinistra, ora, capisca il cattivo gusto di ironizzare sugli intellettuali di destra. Difficile fare peggio della Valerio e Zerocalcare.

Sul fronte invece di «Lucca Comics sì», «Lucca Comics no», ormai è chiaro. Non usciranno dalla polemica finché non saranno riusciti a peggiorare la situazione.