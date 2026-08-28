Cirielli apre a Vannacci. Fdi: “Parla solo per sé”

Prima l’apertura, tutta «personale», poi la frenata. Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri ed esponente meloniano, si è augurato che Roberto Vannacci possa governare con il centrodestra. Una posizione divergente da quella espressa da Fratelli d’Italia in questi mesi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nello specifico, ha ribadito nel corso dell’ estate come le posizioni espresse in Parlamento da Futuro nazionale facciano «il gioco della sinistra». Il mancato voto di fiducia al governo, soprattutto, equivale a una volontà precisa: provare a mandare a casa il primo governo di destra della storia repubblicana. Questa è la linea dei meloniani. Ecco perché le dichiarazioni di Cirielli, ieri, hanno fatto rumore. «Se loro vogliono governare con noi, non vedo perché dovremmo escluderli», ha affermato l’esponente del governo.

Il Partito Democratico ha subito provato a montare la polemica. Filippo Sensi, deputato dei dem, ha sostenuto che con le frasi di Cirielli Fdi abbia gettato «la maschera», inseguendo il «cattivismo del generale». La puntualizzazione di Fratelli d’Italia è arrivata subito: «Sono parole a titolo personale». Quella di Cirielli, insomma, «non è la posizione» dei meloniani. L’esponente campano di Fdi, nel suo ragionamento, aveva comunque escluso l’alleanza con Futuro nazionale dall’elenco delle necessità di Fdi: «Sono convinto - ha detto - che Fratelli d’Italia possa affrontare meglio il problema sicurezza e che non abbia bisogno» del generale. Per il viceministro degli Esteri, l’elettorato vannacciano non andrebbe comunque «criminalizzato»: «Se oggi il 6 o il 7% degli elettori vuole sostenere Vannacci, non si può attaccare né chi lo vota né chi riceve quei voti. Bisogna metterlo alla prova e affidargli una responsabilità», ha chiosato. Fratelli d’Italia, però, continua a domandarsi come sia possibile un’alleanza con una forza politica che spesso vota come e con la sinistra. Il generale Roberto Vannacci ha sempre specificato di attendersi una telefonata dalla Meloni. Ma la sua forza politica, in Parlamento, non ha mai inteso fare un passo verso l’attuale maggioranza di governo.