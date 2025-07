Codice etico e più controlli per far ripartire il settore

Riformare il settore per evitare nuove paralisi. Questo l'obiettivo della proposta di legge sulla trasparenza e la legalità nella pianificazione urbanistica presentata ieri da Forza Italia.

Il disegno di legge, composto da 7 articoli, stabilisce non solo l'introduzione del Codice etico nazionale per l'urbanistica, vincolante per amministratori, progettisti e investitori, ma anche la creazione di un tavolo tecnico Nazionale per l'Urbanistica Etica. Prevede, inoltre, la riforma delle Commissioni Paesaggio, l'istituzione delle Cabine civiche di controllo urbano, obbligatorie nei comuni sopra i 100.000 abitanti e la previsione del bilancio di sostenibilità urbana triennale, obbligatorio per tutti i grandi interventi edilizi. Ma non solo. Con questa legge, infine, presso l'Anac, si istituisce l'Osservatorio permanente nazionale anticorruzione urbanistica con funzione di analisi e monitoraggio. «È una proposta sulla trasparenza urbanistica

per arginare delle criticità che riguardano le procedure di autorizzazione di urbanistica e il progetto di città», spiega Cristina Rossello, deputata e coordinatrice di Forza Italia a Milano, prima firmataria del provvedimento. Secondo la deputata azzurra si tratta di una riforma complessiva necessaria «per far tornare Milano una città che sia modello di etica e non solo di estetica e per evitare i problemi attuali che rischiano di ingessare una città e tutto il Paese». Erica Mazzetti (foto), deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici del partito, dice: «Nel momento di massimo caos e incertezza, non abbiamo paura a metterci la faccia e, soprattutto, a proporre strategie concrete per uscire da uno stallo che da Milano rischia di estendersi a tutta la penisola». Un'occasione «per aggiunge la deputata - dettare la linea di Forza Italia, basata su concretezza, mercato libero, garantismo».

Alla conferenza stampa di presentazione della proposta hanno partecipato

Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, responsabile Dipartimenti del partito e il senatore Roberto Rosso, relatore a Palazzo Madama dei ddl sulla rigenerazione urbana. «Questa è una proposta che può cercare di prevenire tutti i problemi a cui stiamo assistendo che rischiano di bloccare lo sviluppo economico del Paese», sottolinea Nevi che si dice preoccupato per l'inchiesta di Milano «che può portare alla paralisi di una città come Milano».

Cattaneo assicura: «Forza Italia non vuole bloccare i comuni, ma vuole dare degli elementi che mandino avanti una città con la partnership pubblico privato» ed è convinto che questo testo sia «il centro delle politiche per far rialzare la testa a Milano». Rosso, infine, non nutre dubbi: «Se questo testo fosse stato legge, quello che è successo a Milano non sarebbe accaduto».