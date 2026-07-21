Colpì i rapinatori della gioielleria. La pena minima: "Era sotto choc"

Aprile 2004. Il caso della gioielleria Maiocchi di Milano è la storia simbolo della battaglia sull'ampliamento della legittima difesa. Alcuni malviventi sfondano la vetrina del negozio. Padre e figlio, Giuseppe e Rocco Maiocchi, reagiscono. Rocco spara e uccide uno dei rapinatori, disarmato.

Nel processo emerge un dettaglio decisivo: dentro l'auto dei ladri (una Ford Escort rubata) non vengono trovate armi, e i due banditi non minacciano direttamente i Maiocchi con armi. Padre e figlio li rincorrono prima di sparare.

Dopo due anni di attesa per l'avviso di garanzia (con l'accusa iniziale di omicidio volontario) e il successivo processo, le condanne sono relativamente lievi: un mese di carcere per il padre Giuseppe e un anno e 8 mesi per il figlio Rocco.