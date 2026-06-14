Crosetto: "Non minaccerei mai dimissioni, le darei e basta"

"Chiunque mi conosca sa perfettamente che non minaccerei mai le dimissioni, non fa proprio parte del mio modo di fare. Se ne rilevassi la necessità, le darei e basta". Lo scrive su X il ministro della Difesa Guido Crosetto, replicando ad alcune ricostruzioni giornalistiche. "Due giorni fa ho scritto un tweet commentando le dimissioni del mio collega inglese. Dopo due giorni due giornalisti lo riprendono e lo inseriscono in due articoli collegandolo ad un incontro a Palazzo Chigi di tre settimane fa ed alle decisioni future sulle spese della difesa.

Sulla base di queste cose deducono che, nel tweet scritto che ognuno di voi può leggere, avrei minacciato le mie dimissioni", afferma Crosetto, che precisa che il messaggio era riferito esclusivamente alle dimissioni del collega britannico e alle riflessioni da lui espresse: "Il tweet è sincero, crudo, ma molto chiaro, perché dico di condividere totalmente le preoccupazioni e le riflessioni del mio ex collega UK", "ma dopo aver provato fino all'ultimo a dare battaglia per le cose che credo giuste. Penso fosse scritto molto chiaramente nel tweet".