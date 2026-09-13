Dalla rabbia di periferia al martirio digitale. Il fondamentalismo minaccia già l’Italia

Il fronte non è più oltre il Mediterraneo: l’ombra del fondamentalismo islamico e del jihadismo ce l’abbiamo in casa.L’Antiterrorismo sta portando alla luce un sottobosco di fanatismo armato e silente, alimentato dalla propaganda anti-occidentale di Hamas e Stato Islamico. Tra il 17 maggio e il 12 settembre 2026, l’attività coordinata dall’Ucigos ed eseguita sul campo dalle Digos territoriali disegna una mappa di blitz a raggiera che spazza via ogni illusione: la minaccia jihadista è concreta, capillare e operativa. Sul versante dell’azione immediata, gli apparati di sicurezza hanno disinnescato piani d’attacco pronti a scattare nel cuore del Centro-Nord: Firenze, Reggio Emilia, Vimercate e Pavia. Qui gli investigatori sono arrivati un secondo prima che scorresse il sangue, fermando soggetti già addestrati a colpire.Gli ultimi blitz delle Dda — con l’arresto a Firenze di un finanziatore mediorientale pronto a raggruppare e coordinare cellule dormienti, le retate a Palermo contro network d’odio giovanili e le perquisizioni a carico di minorenni tra Bologna e la Lombardia — svelano un salto di qualità inquietante. Non parliamo più soltanto di vecchie strutture terroristiche, ma di «radicalizzati lampo»: cani sciolti che passano dallo schermo del cellulare all’azione reale nel giro di poche settimane. Le forze dell’ordine hanno dovuto sventrare la ragnatela invisibile del proselitismo sul web. Le operazioni condotte tra Cosenza, Latiano e Como hanno smantellato centrali di reclutamento che convertivano giovanissimi attraverso chat criptate, trasformando lo smartphone e il computer in un incubatore d’odio. La geografia del terrore mappa le nostre metropoli con chirurgica precisione. In cima alla lista c’è Milano: snodo globale e bersaglio mediatico perfetto. Tra periferia e sacche d’emarginazione urbana, la rabbia degli immigrati di seconda generazione rischia di saldarsi con la propaganda di Isis-k. Roma rimane bersaglio dal valore simbolico devastante. Torino svela la piaga della radicalizzazione tra le sbarre delle carceri, mentre il Nord-Est mostra l’ombra dei lupi solitari reclutati nelle province. Le relazioni dei nostri 007 e dell’Antiterrorismo tracciano un quadro d’allarme rosso. I rischi non sono più ipotesi da manuale: si parla di imboscate con armi bianche, veicoli scagliati sulla folla, blitz a bruciapelo contro le pattuglie e luoghi di culto nel mirino.Ma l’insidia più velenosa batte tra le pareti domestiche: adolescenti ipnotizzati dal martirio digitale, pronti a trasformare la propria casa in un laboratorio clandestino per assemblare anche bombe artigianali seguendo i tutorial su Telegram. In questa guerra invisibile, l’azione mirata e capillare di intelligence e delle indagini condotte dai servizi di sicurezza e dagli apparati investigativi resta l’ultima trincea per intercettare i fanatici prima dell’abisso.