Basterebbe la mole dei nemici di Caltanissetta (anche interni al tribunale) per appoggiarla all’istante in questo Paese dove le maggioranze hanno sempre torto. Caltanissetta ha contro tutti, soprattutto nella corporazione togata, e questo da ben prima del suicidio di De Gennaro. Basti questa scena: il 20 ottobre, in Commissione antimafia, un senatore del Pd ha citato un articolo del Foglio a De Luca, e quest’ultimo gli ha risposto: «Io allora cito Il Fatto Quotidiano», come a dire che Il Foglio ormai fa le parti del Fatto, il quale, viceversa, lo sforzo di Caltanissetta almeno lo sta riconoscendo. Ma le toghe? Fate prima a cercarne una a favore. Su Questione giustizia, bibbia della sinistra giudiziaria, il direttore Nello Rossi ha parlato di «spreco» di fatti già prescritti, come se i procedimenti non fossero per strage. Nino Di Matteo, altro marker negativo, ha denunciato al Csm la conduzione della Direzione antimafia di Giovanni Melillo (gli è andata malissimo) e pure lui ha attribuito alla Commissione di Chiara Colosimo «riscrittura minimalista e fuorviante» delle stragi: proprio lui, che passerà alla storia per i processi col falso pentito Scarantino che lui difese strenuamente.

L’Associazione magistrati non ha neppure difeso il giudice Santi Bologna dagli attacchi apocalittici di Scarpinato (lo ha fatto solo la sezione nissena) e le procure toscane ora cercano di impossessarsi della competenza su un cadavere (De Gennaro) per usarlo contro un altro cadavere (Berlusconi). Sui poi giornali è da pazzi. Si ignorano le notizie. Vecchi sodali di De Gennaro si oppongono alla riscrittura di una storia che è anche la loro, ma che, ora, se ne sono accorti: non la conoscevano bene. Sono in crisi d’identità, siamo già al «De Gennaro chi?».

La procura di Caltanissetta, le notizie, ha solo contribuito a darle, e in molti casi (vedi Mafia-appalti) ha semplicemente messo in fila delle carte nascoste da 34 anni. Più che i libri di storia, sta riscrivendo i giornali.