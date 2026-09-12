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Di Battista è tornato in Italia dopo l’operazione a Cuba. È stato ricoverato al Gemelli di Roma

L’ex pentastellato era stato ricoverato all’Avana dopo forti dolori alla testa. Operato d’urgenza la scorsa settimana, ieri ha lasciato Cuba ed è atterrato stamattina a Ciampino

Redazione web
L'aereo proveniente da Cuba, via Lussemburgo, con Alessandro Di Battista �atterrato a Ciampino. 12 settembre 2026. Ansa/Telenews/ Valentina Fiordalice
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È atterrato questa mattina all’aeroporto di Ciampino l’aereo con a bordo Alessandro Di Battista, rientrato in Italia dopo il ricovero e l’operazione d’urgenza effettuata a Cuba.

Il volo era partito ieri sera dall’isola caraibica e, dopo aver effettuato un ultimo scalo in Lussemburgo, è arrivato a Roma.

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Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. La scorsa settimana è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. Fino a ieri è rimasto ricoverato in un ospedale dell’Avana, prima di intraprendere il viaggio di ritorno in Italia.

L’ex pentastellato è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma.

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