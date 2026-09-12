Di Battista è tornato in Italia dopo l’operazione a Cuba. È stato ricoverato al Gemelli di Roma

È atterrato questa mattina all’aeroporto di Ciampino l’aereo con a bordo Alessandro Di Battista, rientrato in Italia dopo il ricovero e l’operazione d’urgenza effettuata a Cuba.
Il volo era partito ieri sera dall’isola caraibica e, dopo aver effettuato un ultimo scalo in Lussemburgo, è arrivato a Roma.Un malore a Cuba. “Alessandro grave ma ha parlato”. Politica solidale
Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. La scorsa settimana è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. Fino a ieri è rimasto ricoverato in un ospedale dell’Avana, prima di intraprendere il viaggio di ritorno in Italia.
L’ex pentastellato è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma.Di Battista operato, la cautela dei medici: “Servirà del tempo”