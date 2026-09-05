Di Battista, rinviato il rientro da Cuba dopo il malore: sarebbe dovuto rientrare oggi in Italia

Alessandro Di Battista non è partito da Cuba: l’ex esponente del Movimento 5 Stelle avrebbe dovuto lasciare l’isola nella notte a bordo di un volo sanitario ma, come ha reso noto l’associazione Schierarsi, il rientro in Italia è stato rinviato. L’associazione, di cui Di Battista è presidente, chiede “a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni, in attesa di ulteriori aggiornamenti”.

Le informazioni, quindi, ancora una volta sono frammentarie. È stato lo stesso Di Battista a ricondividere il post con gli aggiornamenti forniti dall’associazione di cui lui è presidente ma, per il momento, non ci sono spiegazioni ufficiali per questo rinvio. Il Corriere della sera ha appreso che l’ex parlamentare “è stato operato a L’Avana” e che, quindi, “il suo trasferimento è stato rimandato a data da destinarsi”. Di Battista si trova in un ospedale della Capitale, dove è arrivato alcune ore dopo il malore subito a Santa Clara. L’ospedale de L’Avana è più attrezzato e può contare su migliori infrastrutture mediche. L’ex pentastellato, comunque, è vigile e parla, quindi probabilmente il trasferimento sarà solo una questione di ore.