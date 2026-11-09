Dl Bollette, Meloni: “Scontentiamo chi produce elettricità ma dobbiamo difendere l’interesse dei cittadini”

Giorgia Meloni ha annunciato le novità del decreto Bollette approvato dal Consiglio dei ministri nelle scorse ore, spiegando che è stato scelto di affrontare “uno dei nodi più difficili del caro energia: il meccanismo che fa salire il prezzo dell’elettricità a causa del costo del gas” e “che pesa sui conti delle famiglie e delle imprese”. Il decreto, ha proseguito la premier, “interviene su questo punto, con tre scelte precise. La prima: stabilisce un tetto al gas utilizzato per produrre elettricità. Quando il prezzo del gas supera i 58,9 euro al megawattora, scatta il meccanismo previsto dal decreto per evitare che il rincaro si trasferisca integralmente sul prezzo dell’elettricità. La seconda: far arrivare alle bollette i vantaggi dell’energia prodotta a costi più bassi”.

L’Arera, ha detto ancora, “fisserà regole ancor più stringenti contro chi trattiene deliberatamente capacità produttiva per far salire i prezzi. Inoltre, abbiamo chiesto che i minori costi delle rinnovabili si traducano davvero in un beneficio per famiglie e imprese. Perché se l’Italia produce sempre più energia pulita, allora questo deve significare anche energia più conveniente per chi la usa”. Sappiamo, ha sottolineato la presidente del Consiglio, “che correggere questo meccanismo può scontentare chi ne ha ricavato rendite molto elevate. Ma il nostro compito è difendere l’interesse dei cittadini”.

Nel suo intervento, Meloni ha fatto un passaggio anche sui carburanti, che rappresenta l’altro nodo cruciale della battaglia contro il caro energia condotta dal governo, e ha evidenziato che “finora abbiamo destinato 2.5 miliardi di euro a contenere i prezzi, concentrando gli interventi sul gasolio. Perché il gasolio muove i camion, i trasporti e tante attività produttive” e quindi va a riflettersi sui beni di consumo, anche quelli di prima necessità. “Oggi è in vigore il tetto ai prezzi alla pompa adottato dalla maggior parte delle società petrolifere. Il meccanismo delle accise mobili resta in vigore, e lo riattiveremo ogni volta che l’andamento dei prezzi lo richiederà”, ha sottolineato, concludendo che “il caro energia è un problema strutturale, che richiede decisioni concrete e il coraggio di intervenire sui meccanismi che lo alimentano, anche quando toccano interessi forti. È la strada che questo Governo ha scelto”.