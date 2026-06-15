"Donzelli a testa in giù" su un muro a Firenze. Fdi: "Non ci intimidiscono"

"Donzelli a testa in giù", è una scritta comparsa su un muro di Firenze di cui riporta sul suo social il consigliere regionale Matteo Zoppini (FdI) che pubblica sul suo sito Fb l'immagine riguardante il coordinatore nazionale dell'organizzazione del partito. "Stavolta - scrive l'esponente di FdI - la minaccia é stata vergata sui muri di Rifredi, a Firenze. Non è la "solita bravata" di qualche imbecille che non ha nulla di meglio da fare. È un fatto grave, l'ennesima dimostrazione di un clima d'odio che qualcuno continua scientemente ad alimentare". "Solidarietà a Giovanni Donzelli per l'ennesima gravissima minaccia di morte ricevuta - conclude - Non ci intimidiscono. Non ci hanno mai intimidito".

"Esprimo, a nome mio e del gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, la più convinta e sincera solidarietà a Giovanni Donzelli per la grave e vile intimidazione comparsa sui muri di Firenze. Scritte che evocano minacce di morte e violenza, rappresentano un fatto inaccettabile che va condannato senza esitazioni da tutte le forze politiche. E’ l'ennesima manifestazione di un clima di odio che coinvolge un esponente di Fratelli d’Italia. Conosco Giovanni Donzelli e sono certo che non si farà intimidire da queste scritte minacciose, e come sempre la nostra risposta sarà con la forza della democrazia, della libertà e del consenso che quotidianamente registriamo tra gli italiani”. Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati Galeazzo Bignami.

“Esprimo la mia piena solidarietà a Giovanni Donzelli per le gravi minacce di cui è stato vittima.

Ogni forma di intimidazione e di violenza politica deve essere condannata con fermezza, senza ambiguità. Il confronto democratico si fonda sul rispetto delle persone e delle istituzioni, mai sull’odio e sulla sopraffazione”.

Lo dichiara il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli.