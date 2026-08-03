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Due spazi dedicati ai piccoli da 0 a 6 anni

La rete degli Spazi Zerosei in città arriverà così a quota sei, considerando il Labzerosei del parco Trotter e gli Spazi già attivi in via Anselmo da Baggio, in via Feltre e in via Lope de Vega

Redazione Cronache
"La delibera su San Siro? C’è ancora molto da fare"
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Al lavoro per aprire due nuovi Spazi dedicati ai bambini fino a sei anni in periferia: uno in via Stratico nel quartiere Selinunte (Municipio 7) e uno in via Arsia a Quarto Oggiaro (Municipio 8). La rete degli Spazi Zerosei in città arriverà così a quota sei, considerando il Labzerosei del parco Trotter e gli Spazi già attivi in via Anselmo da Baggio, in via Feltre e in via Lope de Vega. «Grazie a due importanti collaborazioni nell’ambito dei progetti NOVA e Grow Up, il Comune investe ancora in proposte educative gratuite dedicate a bambini fino a 6 anni e alle loro famiglie ampliando la rete degli Spazi Zerosei nei quartieri di San Siro e Quarto Oggiaro spiega la Vicesindaca con delega all’Educazione Anna Scavuzzo -. Un’opportunità importante che, come dimostrano le affluenze delgi altri spazi, è molto apprezzata dalle famiglie e dai più piccoli.

L’impegno è massimo e vogliamo promuovere queste esperienze in tanti quartieri della città».

Lo spazio in via Stratico, nel quartiere Selinunte, sarà allestito nei locali di proprietà comunale adiacenti al Nido e alla Scuola dell’Infanzia comunali, e nasce dall’adesione del Comune in qualità di partner istituzionale al programma «NOVA - Poli di Comunità 0/6» promosso da un’alleanza di fondazioni – Fondazione De Agostini, Fondazione Agnelli, Fondazione Edoardo Garrone, Fondazione Paolo Bulgari, Fondazione Pietro Pittini e Fondazione The Human Safety Net – che con questo progetto sostengono progetti educativi, sociali e culturali in diverse altre città italiane oltre a Milano tra cui Bari, Roma, Genova e Savona. Lo Spazio Zerosei di via Arsia a Quarto Oggiaro sorgerà in spazi demaniali adiacenti alla scuola dell’infanzia: il servizio nasce all’interno di «Grow up.

Generare Reti di Opportunità per un Welfare di Prossimità».

Le iniziative educative nei due nuovi spazi, in continuità e coerenza con gli Spazi dedicati ai più piccoli già attivi in città, saranno gratuite e rivolte a bambini fino a sei e anni e alle loro famiglie attraverso un palinsesto di eventi, laboratori, giochi, incontri e attività e alcune proposte specifiche di supporto alla genitorialità. L’impegno assunto nell’ambito dei progetti prevede l’avvio delle attività nei primi mesi del 2027.

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