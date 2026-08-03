San Siro a Euro 2032. Esercizio d’ottimismo

Diceva quel gran genio di Tonino Guerra attingendo all’energia ancestrale del suo Dna romagnolo, in uno spot indimenticabile, che «l’ottimismo è il profumo della vita». E ce ne vuole molto, anzi moltissimo per immaginare di vedere l’Italia in campo nel nuovo San Siro a Euro 2032. Non tanto per la qualificazione degli azzurri, che avverrà di diritto, ma per il guazzabuglio in s’è infilato il progetto del nuovo stadio a Milano. Eppure ai piani alti sembrano crederci, tanto che alla mezzanotte del 31 luglio, quando scadevano i tempi per consegnare alla Figc i dossier di candidatura delle città italiane con tanto di impianti adatti a ospitare il torneo in tandem con la Turchia (come va ormai tanto di moda), tra le tredici città italiane e 16 stadi, c’è anche Milano. Nella documentazione si parla di un investimento privato da 1,7 miliardi di euro (in capo a Inter e Milan) e di cantieri chiusi per il 2031. Da affrontare la concorrenza di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona nell’istruttoria tecnica affidata alla Figc che dovrà accertare il rispetto degli standard infrastrutturali, autorizzativi, finanziari e organizzativi. Tocca a lei ora «perfezionare i dossier, in vista dell’individuazione delle sedi da sottoporre all’Uefa entro il 1° ottobre». Il tempo non è molto e il progetto sembra in verità un po’ incagliato. Ma forse così non è. Anche perché ieri il vice premier Matteo Salvini ha mostrato altrettanto ottimismo, dicendo che «da milanista, fin da bambino, con anni di curva e trasferte, dico sì all’intitolazione della Curva Sud alla memoria di Franco Baresi. L’esempio, il Milanismo, il baluardo, la maglia. Sia San Siro, sia il futuro stadio dovranno avere la Curva Franco Baresi». E allora Milano lo faccia questo stadio. Almeno nel nome del Capitano.