Valditara zittisce la Schlein anche sulla fake-news sugli stipendi agli insegnanti

“Continueremo ad incrementare i loro stipendi, così come abbiamo fatto in questa legislatura”. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara replica, con un video pubblicato sui social, alle critiche della segretaria Pd Elly Schlein sugli insegnanti sottopagati.

Il ministro, poi, sottolinea: “Purtroppo devo dire che il Partito Democratico, in passato, quando governava, non ha saputo incrementare gli stipendi dei docenti e del personale scolastico italiano”. Valditara ricorda alla Schlein, poi, che “il dimensionamento è stato inserito nel PNRR da un Ministro espressione del Partito Democratico, il Ministro Bianchi”.

Il titolare del dicastero dell’Istruzione fa, inoltre, notare che “le consulte studentesche per la prima volta sono state coinvolte nella redazione dei nuovi programmi scolastici”. Ma non solo. “Per la prima volta, i loro rappresentanti sono stati portati all’assemblea dell’UNESCO e, per la prima volta, rappresentanti delle consulte hanno partecipato al G7”, aggiunge il ministro. Secondo Valditara, “quindi l’onorevole Schlein purtroppo non è informata sulla realtà dei fatti”.

Il ministro zittisce la segretaria dem anche sulla presunta mancanza di corsi all’educazione al rispetto: “Noi l’abbiamo fatto per la prima volta, educare al rispetto, educare all’empatia, educare a relazioni corrette, nelle nuove linee guida sull’educazione civica” E sottolinea: “Il Pd in passato non ha mai trasformato in educazione obbligatoria l’educazione al rispetto”. Infine, arriva anche una replica all’accusa di aver disinvestito nella scuola: “Peccato che nelle ultime due leggi di bilancio le risorse destinate complessivamente alla scuola siano aumentate di circa l’11%”.