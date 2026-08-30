E i dietrologi si scatenano: Il vaccino, la Cia, Israele...

Alessandro Di Battista sta affrontando il suo momento più difficile e delicato e tutta l’Italia si è stretta a lui. Non ci sono idee politiche, non ci sono divisioni che tengano in questo momento per l’ex parlamentare del M5s, a cui tutti augurano una pronta ripresa. Delle sue condizioni si sa poco, quindi anche di quello che può essergli accaduto. Le notizie arrivate da Cuba parlano di un forte mal di testa e di un ricovero per accertamenti.Le sue condizioni sarebbero gravi ma forse solo nelle prossime ore, quando verrà visitato dai medici de L’Avana, si potranno avere più informazioni. Non sarebbe nemmeno necessario che venissero diramate, nel rispetto della privacy dell’ex pentastellato, ma purtroppo, come spesso accade, le speculazioni sul suo stato di salute hanno iniziato a proliferare fin dai minuti successivi alla notizia del malore.I filoni principali delle folli narrazioni sullo stato di salute di Dibba» sono due: servizi segreti internazionali e vaccini. Sul banco degli imputati dei complottisti ci sono finiti soprattutto il Mossad, i servizi segreti israeliani, e quelli americani. «Mossad? Di Battista dava fastidio alla propaganda sionista e chi tocca lo stato terrorista di Israele prima o poi si scotta», scrive tale Vito Z., che si fregia della bandiera palestinese e di quella russa nel suo profilo. Pronta la risposta di una certa Silvia, secondo la quale «può essere tutto, anche gli americani. Lui dà molto fastidio». Ma Vito sembra irremovibile: «Faceva post contro Israele praticamente tutti i giorni.Per questo sospetto fortemente il Mossad, vista la rete capillare che hanno».Qualcun altro ipotizza: «Vuoi vede’ che lo hanno avvelenato? (spero di sbagliarmi)». C’è però anche una terza pista geopolitica, meno battuta ma comunque presente tra le letture complottiste di queste ore: «Di cosa parlava in teatro?Epstein e Ucraina e mi pare non ci siano altri dubbi su queste gravi condizioni». Gli Usa sembrano essere l’ossessione, non troppo nascosta, di chi oggi cerca dietrologie in un malore che, purtroppo, può capitare a ogni essere umano, perché c’è anche chi sostiene lo abbiano «avvelenato gli Usraeliani con complicità del nostro governo... è troppo scomodo, racconta troppe verità».C’è anche chi ha il dubbio tra l’una e l’altra cosa e si chiede: «Vaccino o avvertimento?». Ma chi volesse vederci chiaro andando a leggere i commenti, si troverebbe ancora più confuso: «Ha 48 anni, quindi (emoji della siringa, simbolo del vaccino, ndr)», «Avvelenamento servizi segreti Israele/Usa», «Temo avvertimento», «Il vax AntiCovid19 non fa sconti a nessuno». La teoria del vaccino sembra essere quella maggiormente battuta perché, dicono, «ha dichiarato pubblicamente di essersi sottoposto alla vaccinazione anti-Covid19.Nel dicembre 2021 ha annunciato sui propri canali social di aver ricevuto la terza dose del vaccino». E l’immagine diffusa dal pentastellato in quell’occasione è tornata a girare con insistenza in queste ore per corroborare la tesi del malore come conseguenza, tanto che c’è chi arriva a fare appello ai vaccinati: «C’è speranza? Correte ai ripari, curatevi, disintossicatevi, mannaggia a voi».In tal senso altri hanno invocato una sorta di «karma» per Dibba, sostenendo che «il collaborazionismo paga» e che gli è «costata cara la propaganda vax».E si va avanti così, tra tesi fantasiose ai limiti del fantasy e complottismo vario, perché l’idea che un uomo, purtroppo, possa subire un malore a certe sfere non tange, ci dev’essere sempre «qualcosa dietro», perché la storia «puzza» e «a pensar male si fa peccato ma ci si azzecca». Al di là dei complottismi di cui pullula il web, ciò che conta ora è che «Dibba» possa riprendersi.