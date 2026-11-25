Nei verbali di interrogatorio di quanti governavano l’Italia nella stagione delle stragi c’è un pezzo di storia politica del Paese che merita di essere riletto alla luce delle nuove attività giudiziarie. Sono le parole di un presidente della Repubblica, di due presidenti del Consiglio, di due ministri dell’Interno, di un Guardasigilli e del presidente della commissione parlamentare Antimafia. Raccontano ai pm come i governi di Giuliano Amato e Carlo Azeglio Ciampi gestirono l’emergenza mafiosa, quali informazioni circolavano ai vertici delle istituzioni e quali responsabilità di ciascuno riconduce ad altri.

È la stessa classe dirigente che, dopo avere governato negli anni delle stragi, si trovò a fare i conti con la candidatura di Silvio Berlusconi. Le nuove acquisizioni giudiziarie impongono di accertare se apparati investigativi che facevano capo al governo siano stati utilizzati per contrastarne la campagna elettorale, facendo pubblicare sui giornali, a pochi giorni dal voto, informazioni riservate contenenti accuse ancora tutte da verifi care.

Le carte giudiziarie consentono di rileggere quella stagione attraverso le dichiarazioni a verbale dei protagonisti, le apparenti reticenze e le divergenze nelle loro versioni. È nelle responsabilità ancora da accertare di quella fuga di notizie che si inscrive l’ipotesi di trame maturate anche negli ambienti di governo per impedire a Berlusconi di arrivare a Palazzo Chigi.

Il 9 luglio 2009 Giuliano Amato racconta ai pm nisseni che, nella formazione del suo governo, nel giugno del 1992, «nonostante fosse così vicina la strage di Capaci, dedicammo alla lotta alla mafia meno attenzione che ad altri temi». Le emergenze economiche dominavano l’agenda politica. In quelle settimane si consuma la sostituzione di Vin cenzo Scotti al Viminale. Il ministro racconta ai pm di essere andato a dormire con la prospettiva della riconferma agli Interni e di avere appreso l’indomani, con sorpresa, della sua destinazione agli Esteri. Al suo posto arriva Nicola Mancino. «Sono divenuto ministro dell’Interno per volontà comune del Presidente della Repubblica, del segretario del mio partito e del Presidente del Consiglio incaricato», racconta ai magistrati. E precisa: «Le ragioni furono solo politiche». Scalfaro, interrogato il 15 dicembre 2010, dichiara invece: «Come sia avvenuto questo passaggio non lo so». Ammette di avere avuto contatti con Mancino, non con Scotti, e di avere giudicato la nomina del primo «un’ottima soluzione».

Ciampi racconta ai pm di Palermo di avere temuto un colpo di Stato: «Ho maturato il convincimento che quelle bombe fossero contro il governo da me presieduto». Violante, invece, riteneva che Cosa nostra avesse abbandonato i vecchi interlocutori politici: «Era chiaro che vi fosse la ricerca di nuovi referenti». Nel novembre del 1993 il Guardasigilli Conso non proroga circa trecento provvedimenti di carcere duro. Mancino sostiene di averlo appreso da un giornalista, Scalfaro e Violante di non esserne stati informati. Anche Ciampi dichiara di essere stato tenuto all’oscuro di una decisione che giudica in «netta contrapposizione» con la politica antimafia del suo governo.

È questo esecutivo a governare durante la campagna elettorale. La candidatura di Berlusconi sconvolge gli equilibri politici. Al Viminale c’è Mancino, al quale fanno capo le attività della Dia, diretta da Gianni De Gennaro.

Le dichiarazioni del boss Cancemi raccolte da Boccassini sui presunti rapporti economici tra Cosa nostra, Dell’Utri e Berlusconi vengono trasmesse alla Dia. Sono accuse ancora da verificare. Trent’anni dopo Boccassini rivela ai pm il nome della fonte: «Gianni De Gennaro». L’ex capo della Polizia nega di avere divulgato il verbale. Intercettato pronuncia parole che i pm interpretano come un’ammissione: «Sti cazzi, era vero!».

Il prefetto agì autonomamente o qualcuno negli ambienti del governo gli «impose» di divulgare quelle informazioni? La trappola per il Cavaliere era tutta nella distanza tra il tempo della giustizia e quello della politica. Per accertare la fondatezza delle accuse sarebbero occorsi mesi. Perché quelle stesse dichiarazioni producessero un effetto elettorale sarebbe bastato un titolo di giornale. Resta da stabilire se qualcuno avesse calcolato quella distanza e deciso di sfruttarla. Perché è in quello scarto temporale che un’informazione investigativa, sottratta alla verifica giudiziaria, poteva diventare uno strumento di lotta per il potere.