Emesso l'ordine di carcerazione per Roggero. Il gioielliere verso l'arresto

È stato emesso l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni di Grinzane Cavour, nel Cuneese, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo il 28 aprile 2021. Il provvedimento è stato firmato alle 12.45 dalla Procura di Asti, guidata dal procuratore Biagio Mazzeo.

La sentenza definitiva della Cassazione, arrivata mercoledì, ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione, già ridotta in appello rispetto ai 17 anni stabiliti in primo grado dal tribunale di Asti. Roggero dovrà ora costituirsi in carcere. Secondo quanto apprende LaPresse, si costituirà nel pomeriggio. La vicenda riguarda la sparatoria avvenuta nella gioielleria di famiglia nel 2021, quando il commerciante reagì a una rapina uccidendo due dei malviventi e ferendone un terzo.

Roggero, come ha raccontato al Giornale, aveva già provato a consegnarsi al carcere di Bollate, alle porte di Milano.

"Non parlo. Stasera guardate il mio ultimo video". È quanto si è limitato a dire Mario Roggero, raggiunto telefonicamente da LaPresse.

Il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo) si costituirà tra poco dopo essere stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina nella sua attività il 28 aprile 2021, dopo l'emissione dell'ordine di carcerazione da parte della Procura di Asti. Il commerciante non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni, rinviando a un filmato che dovrebbe essere diffuso in serata.