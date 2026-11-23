Prima l’annientamento di Israele, adesso la forca di Norimberga evocata per due giornalisti della Rai. Michele Gamba, ex segretario del Circolo 2 del Partito Democratico di Monza, torna a far parlare di sé con un nuovo intervento su X. Nel mirino finiscono Antonino Monteleone e Giovan Battista Brunori, destinatari di un messaggio che richiama esplicitamente l’esecuzione di Julius Streicher, il propagandista nazista condannato a morte al processo di Norimberga.

“Sarebbe importante ricordare a Antonino Monteleone, a Giovan Battista Brunori e ai vertici RAI che, a #Norimberga, anche Julius Streicher, giornalista, finì con i piedi a penzoloni: colpevole di crimini contro l’umanità per incitamento all’odio e alla violenza tramite propaganda. Fare propaganda per il genocidio rende colpevoli di genocidio”. Questo il post di Gamba per rispondere a un intervento in difesa di Maria Elena Scandaliato, giornalista di Spotlight che ha ricevuto una contestazione disciplinare per le domande rivolte a Monteleone nel corso di una conferenza stampa.

https://x.com/MicGamba/status/2124779488676368869

Parole pesantissime, soprattutto per il riferimento ai “piedi a penzoloni”, un’allusione tutt’altro che rassicurante all’impiccagione del gerarca nazista. Gamba chiama direttamente in causa due professionisti dell’informazione e i vertici del servizio pubblico e sembra voler accostare il loro lavoro alla propaganda del Terzo Reich. Una forma di intimidazione secondo Daniele Nahum, che interviene duramente chiedendo l’espulsione dell’esponente dem.

“Questo ‘signore’ fa parte del PD di Monza. Lo avevano già fatto dimettere da segretario di circolo, ma non gli hanno ancora ritirato la tessera. Ora, con un post intimidatorio che incita all’odio, augura la morte ad Antonino Monteleone e a Giovan Battista Brunori”, le parole del consigliere comunale di Milano: “Mi aspetto dal segretario cittadino Valerio Imperatori e dalla segretaria nazionale Elly Schlein che caccino tale soggetto. Mando un abbraccio di vicinanza e solidarietà agli amici Antonino e Giovanbattista”.

Non è la prima volta che Gamba si ritrova al centro di una polemica per le sue esternazioni. Lo scorso aprile, in un discorso più ampio, l’allora segretario del circolo monzese aveva scritto su X che Israele era “uno Stato illegittimo e terrorista, e va annientato”. Dichiarazioni che avevano provocato un caso politico, con richieste di chiarimento indirizzate anche a Elly Schlein. Il segretario cittadino Valerio Imperatori aveva preso le distanze dalle parole di Gamba, chiedendone le dimissioni. Un passo indietro arrivato successivamente. L’esponente dem aveva riconosciuto che l’espressione utilizzata contro Israele fosse sbagliata, precisando però di voler rimanere nel partito.

Ora il nuovo affondo, questa volta contro due giornalisti. E la questione torna inevitabilmente sul tavolo dei vertici democratici. Perché le dimissioni dall’incarico locale non hanno evidentemente chiuso il caso Gamba. Nahum chiede un provvedimento ben più radicale: l’espulsione. Resta da capire se il Pd deciderà di intervenire nuovamente o se, anche questa volta, tutto si fermerà a una timida presa di distanza.