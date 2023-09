"Fa demagogia". Schlein (senza proposte) attacca Meloni sull'immigrazione

“Continuo a non capire la proposta della sinistra” , ha spiegato ieri, durante la puntata di Diritto e Rovescio, il presidente del consiglio. La risposta della segretaria dem, Elly Schlein, non tarda ad arrivare. La pasionaria dem prende carta e penna e scrive una lettera a Repubblica. Il destinatario della lettera è sempre lo stesso: il “cattivo” governo di centro destra reo di combattere l’immigrazione irregolare. Il risultato, nemmeno a dirlo, è fallimentare. Le proposte del Partito democratico in merito all’emergenza del secolo, tranne la solita bandierina della Mare Nostrum europea, sono pari a zero.

Schlein accusa Meloni

"Caro Direttore – esordisce Schlein – Meloni mi accusa di fare propaganda, ma il suo fallimento è sotto gli occhi di tutti" . L’accusa del governo, in realtà, è ancora più grave. Il sospetto del centrodestra, confermato negli ultimi giorni dai diretti interessati, è che la sinistra europea, di cui fa parte anche il Pd, voglia boicottare o almeno ritardare il Memorandum firmato dai Ventisette con la Tunisia. I progressisti nostrani, per voce dei parlamentari dem Giuseppe Provenzano e Laura Boldrini, lo hanno addirittura messo nero su bianco scrivendo una lettera indirizzata al presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Da Elly Schlein nessuna smentita. Anzi: “Capisco che Meloni sia nervosa – continua la segretaria dem – oggi che Le Pen la silura da Pontida e deve applaudirsi da sola per non avere ottenuto nulla di nuovo rispetto alle politiche europee degli ultimi dieci anni, tutte focalizzate sul controllo delle frontiere e senza l’unica cosa che servirebbe all’Italia: la redistribuzione obbligatoria delle responsabilità” .

Le contraddizioni del Pd

Elly Schlein va in contromano in autostrada. Qui il discorso della leader democratica è da ribaltare completamente. Il meccanismo volontario di solidarietà, si dimentica di dire Elly Schlein, riguarda solo il 10% delle persone che arrivano sulle nostre coste. Un numero esiguo rispetto all’emergenza totale. Il risultato di Giorgia Meloni negli ultimi due consigli europei, almeno sulla carta, è quello di aver ottenuto un cambio di paradigma da parte dell’Unione. Ora le parole chiave in sede europea, mai pronunciate prima, sono “difesa dei confini esterni” e “dimensione esterna” dell’emergenza.