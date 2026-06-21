Fedriga: "Non votate Lega se sperate nel Messia, come i 5s nel 2018 o se pensate che un certo Generale darà soldi a tutti"

La campagna elettorale è iniziata con un anno di anticipo rispetto al voto, che dev’essere ancora fissato. Ma intanto sono iniziati i movimenti, soprattutto da parte di chi cerca di screditare gli avversari politici. In queste settimane la Lega è nel mirino di chi sta provando a destabilizzare l’ordine interno con indiscrezioni che non trovano alcun riscontro nelle reali dinamiche di partito. A spiegarlo è stato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, durante una festa della Lega nella sua regione, a Carpaccio.

Il presidente nel corso del suo intervento ha blindato il segretario del partito, Matteo Salvini, spiegando che “sui giornali in questi giorni ne ho lette tante, anche su di me, cose che non sapevo e che non sono vere”. Il riferimento è alla ipotizzata sostituzione dei vertici del partito ma la verità è altrove: “La cabina di regia è una giusta scelta del segretario federale per ascoltare le istanze dei territori e portarle nell’azione di governo. Non ci sono nuovi dirigenti, perché poi viene rivenduta come se fosse una sommossa o una rivoluzione ma non è così. È un’organizzazione del partito che vuole portare le istanze del territorio con maggior vigore nell’azione di governo”.

Fatta questa premessa per spegnere le polemiche strumentali, il governatore si è rivolto direttamente ai presenti all’incontro, tutti elettori della Lega, invitando a non votare più il partito alle persone “che vogliono credere a chi dice che risolverà i problemi di immigrazione in un giorno. Non votateci, perché se volete credere a chi vi dice che risolve questo problema in un giorno, penso sia un problema di chi vuole credere a questa stupidaggine. Non è un problema di chi la propone, perché anche chi la propone sa che sta prendendo in giro i cittadini”. La Lega, ha aggiunto Fedriga, “affrontiamo le cose con serietà, complessità, conoscendo le difficoltà e portando dei risultati. Non risolvono nemmeno tutto in 5 anni ma passo dopo cerchiamo di affrontare le situazioni in modo serio. Vi dico di non votare Lega, e dico di non votare Lega, a chi pensa che se vota magari qualche Generale che vi fa avere più soldi a tutti, non votate Lega, perché noi non prendiamo in giro la gente e vogliamo avere un rapporto di fiducia e di lealtà con chi rappresentiamo”.

Fedriga ricorda di aver fatto la campagna elettorale ultima dicendo di non votarlo a chi pensava che si risolvessero tutti i problemi della sanità in un giorno: “Io non dirò mai una cosa del genere, perché vorrebbe dire prendervi in giro e deludervi il giorno dopo.

Chi oggi sta pensando che arriva qualche Messia che risolva tutti i problemi in un giorno, sono gli stessi che, in assoluta buona fede, hanno creduto ai 5 Stelle nel 2018. Abbiamo un esempio empirico, abbiamo visto il fallimento di quel progetto basato solo sul prendere voti e non per dare risposte alla nostra gente”.