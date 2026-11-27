Questa volta le transfemministe l’hanno combinata davvero grossa. In occasione della «Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne» del 25 novembre i collettivi femministi sono scesi in piazza per protestare contro la violenza ma l’hanno fatto con comportamenti e slogan violenti. Le immagini della sede di Pro Vita & Famiglia a Roma assaltata durante il corteo di Non Una Di Meno con il lancio di oggetti, bottiglie e petardi lasciano senza parole. Il solo fatto che durante un corteo contro la violenza la sede di un’associazione sia presidiata dalle forze dell’ordine con i collaboratori di Pro Vita impossibilitati a uscire e con le serrande abbassate la dice lunga sul modo di agire di un certo femminismo ideologico.

Da Parma sono invece arrivate le immagini di due ragazze che durante il corteo hanno scandito lo slogan della vergogna «Meloni sei la prima della lista». Parole stigmatizzate da Fratelli d’Italia per cui «è da ipocrite scendere in piazza per manifestare contro la violenza sulle donne e intonare coi intimidatori contro il Presidente Meloni». Aggiungendo che «La violenza sulle donne non si combatte augurandola a un’altra donna». Eppure la sensazione è che, anche su un tema che non dovrebbe avere colore politico, ci siano donne di serie a e donne di serie b per cui se sei di destra è lecito insultarti così come manifestare con le bandiere della Palestina (non proprio nota per il rispetto dei diritti) ma dimenticare le donne uccise da Hamas il 7 ottobre. D’altro canto le premesse non erano state delle migliori con lo sciopero femminista indetto contro gli «Stati generali della natalità» che si sono svolti a Roma. Le transfemministe hanno poi trasformano la giornata contro la violenza sulle donne in «giornata internazionale contro la violenza patriarcale» chiamando a raccolta «contro l’uso nazionalista del femminismo e la retorica della natalità bianca».