FI: Battistoni (FI), bene Tajani su semplificazione, da sempre nostro obiettivo identitario

“Bene ha fatto il nostro Segretario Antonio Tajani a lanciare una grande campagna per ridurre il peso della burocrazia su cittadini e imprese. Quello di un’Italia più semplice è da sempre un obiettivo fondante di Forza Italia e della nostra cultura liberale. Questo Governo ha già compiuto passi importanti, anche grazie all’impegno della ministra Elisabetta Casellati e del ministro Paolo Zangrillo, con interventi di snellimento, razionalizzazione delle procedure, taglio di leggi ormai inutili e fuori epoca. Ma dobbiamo avere l’ambizione di compiere un ulteriore salto di qualità e puntare a un vero cambiamento di sistema, capace di liberare energie e risorse anche nei territori. Ancora troppi adempimenti gravano sulle imprese, ancora troppi iter sono lunghi e complessi, ancora troppi uffici e competenze si sovrappongono. La tecnologia ci offre strumenti straordinari per cambiare passo: le banche dati devono dialogare e cittadini e imprese non possono essere costretti a fornire più volte informazioni che la pubblica amministrazione già possiede. Meno lungaggini, meno tempi morti, meno costi: più libertà di fare. È questa la strada per costruire un’Italia più competitiva e più vicina a chi lavora e investe”. Lo dichiara il deputato e responsabile nazionale organizzazione di Forza Italia Francesco Battistoni.