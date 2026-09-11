Fi vuole stringere su Perego sindaco: “Milanese doc”. Fdi e Lega frenano

«Matteo Perego di Cremnago è un milanese doc, ha esperienza parlamentare ed è oggi un autorevole sottosegretario alla Difesa. Naturalmente la scelta del candidato sindaco spetterà al tavolo dei leader del centrodestra ma confido che si possa arrivare molto presto alla scelta definitiva». Dopo l’endorsement sui social della commissaria cittadina di Forza Italia Cristina Rossello ieri è arrivato un pressing anche dal deputato e vicesegretario regionale Alessandro Cattaneo. Che ha ribadito come Milano sia «una città importantissima per il centrodestra e per Fi. Silvio Berlusconi ha realizzato qui alcune delle sue imprese più grandi e il nostro partito è legato in maniera indissolubile alla città. Per questo Forza Italia ha tutta l’autorevolezza per avanzare proprie proposte e ha una classe dirigente in grado di esprimere candidature politiche di livello». Perego «ha le caratteristiche giuste per rappresentare al tempo stesso esperienza e novità, per farsi conoscere e apprezzare dalla città e per rendere realmente contendibile la sfida, restituendo a Milano una prospettiva di governo di centrodestra». Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi si sentono o vedono quotidianamente e hanno tutte le intenzioni di chiudere il risiko delle candidature nelle grandi città al voto nel 2027 entro settembre. Forza Italia vuole puntare la bandierina su Milano e secondo i rumors sarebbero caduti (quasi) tutti gli ostacoli. A Roma e Torino ad esempio i nomi dovrebbero essere indicati da FdI, la Lega sarebbe concentrata a difendere Comuni strategici della Lombardia, anche se Salvini ha messo sul tavolo il nome della vicesegretaria Silvia Sardone, accanto a quello di Perego - proposto in tempi non sospetti dal ministro FdI Guido Crosetto - e al leader di Noi Moderati Lupi, sponsorizzato da Ignazio La Russa. Da ambienti Fi sottolineano che Perego è un profilo giovane (classe 1982), laureato in filosofia e con doppio master alla Bocconi, ha esperienza manageriale alle spalle, nel gruppo Giorgio Armani e nel marchio di famiglia («Cappellificio Cambiaghi»). Oggi il gap è la notorietà ma la presenza massiccia in tv negli ultimi giorni (dal Tg2 alle reti Mediaset) dimostra che con 8 mesi davanti ha tutto il tempo per recuperare. Un profilo che piace a Meloni e «potrebbe piacere anche a Calenda» o ai suoi elettori, stuzzica qualcuno nel centrodestra, se Pierfrancesco Majorino dovesse vincere le primarie.

A livello locale la Lega per ora frena.

«Non è tardi per organizzare primarie del centrodestra, una sfida tra i politici emersi», Lupi, Perego e Sardone e «magari aperte ai civici» suggerisce il capogruppo Alessandro Verri. Che auspica una scelta a breve perchè «la sinistra è spaccata, abbiamo appena assistito al match tra Majorino e Sala, abbiamo la responsabilità di scegliere il migliore per governare senza le divisioni che caratterizzano gli avversari». Il segretario provinciale Samuele Piscina avverte: «Serve un profilo riconoscibile e vincente, non sarà una fuga in avanti nei tg a condizionare o forzare una decisione così strategica per la città. Il centrodestra ha nomi eccellenti e radicati, da Sardone al giornalista Giovanni Terzi e l’ex presidente di Assolombarda Alessandro Spada o Maurizio Lupi. No a nomi calati dall’alto». Il capogruppo milanese di Fdi Riccardo Truppo frena sui tempi: «Non sento l’urgenza di individuare il nome, ciò che conta è estrema conoscenza della città». Per il segretario regionale di Noi Moderati Alessandro Colucci «come sempre si faranno scelte unitarie. Siamo contenti che ora si siano attestati tutti sul politico, è il profilo giusto per affrontare oggi le grandi emergenze, dal problema sicurezza al blocco dell’urbanistica». Ovviamente Nm punta ancora su Lupi.