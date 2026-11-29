Pedro Sanchez aveva un voto sicuro, peccato che fosse a Verona. Ieri, alla vigilia delle elezioni spagnole, Elly Schlein ha approfittato dell’assemblea nazionale delle amministratrici e degli amministratori del Pd per mandare un saluto al suo idolo politico. Poteva cavarsela con un affettuoso “Forza Pedro!” e oggi nessuno avrebbe avuto granché da ridire. Ma alla segretaria dem premeva anche spiegare quanto si vivesse meglio in Spagna grazie a Sanchez. Peccato per la scelta del fine settimana.

“Io spero che la Spagna continui a essere governata da Pedro Sanchez, che ringrazio per aver dimostrato che la ricetta progressista funziona per le persone e ne migliora le vite. Forza Pedro!”. A rileggere oggi le parole della Schlein, il passaggio più gustoso è quel “per aver dimostrato”. Sulla permanenza di Pedro alla Moncloa, Elly aveva avuto la prudenza di esprimere un auspicio. Sui benefici del suo governo, invece, nemmeno un dubbio. Per i sindaci e gli assessori venuti ad ascoltarla, la lezione era piuttosto chiara. Volete sapere che cosa può fare la sinistra una volta al governo? Guardate a Madrid.

Si capisce perché Sanchez piaccia tanto alla segretaria. Ogni volta che al Pd si discute di come battere la destra, prima o poi tocca fare i conti con Giuseppe Conte. Vuoi mettere la comodità di poter saltare tutta quella parte e indicare direttamente un compagno già insediato alla Moncloa? Ieri, da Verona, il ragionamento filava. Oggi è toccato agli spagnoli dire la loro e hanno premiato proprio quella destra contro cui Pedro avrebbe dovuto fare scuola.

Insomma, Elly non ha azzeccato neanche questa. Le resta una fortuna che al suo idolo, alla vigilia del voto, era ormai preclusa. Prima di presentarsi agli elettori italiani è ancora in tempo per cambiare punto di riferimento.