L’indegno coro durante il corteo delle femministe contro il ministro Eugenia Roccella ha avuto il merito di compattare governo e opposizioni sulla solidarietà nei confronti di una donna che ha da poco perso il marito e che si trova, ora, oggetto di scherno durante una manifestazione. Il paradosso è che quel corteo era stato organizzato contro la violenza di genere. Ancora una volta si dimostra che le frange radicali che invocano solidarietà, vicinanza e comprensione sono del tutto incapaci, e soprattutto non vogliono, di fare lo stesso con donne che non sono allineate, che considerano evidentemente di serie B.

Quel che colpisce è che dopo la polemica scaturita da quel coro, dopo l’ondata di indignazione, quella frase choc “la Roccella ce l’ha insegnato, gettarlo nel lago non è reato”, non solo non viene condannata da parte delle femministe ma addirittura rivendicata come strumento politico. “Il perbenismo italiano di certe mi fa scassare: mi raccomando, continuiamo a fare le bamboline moderate, perché avere etica e valori va bene solo se abbiamo il privilegio di poterne parlare. Io non condanno né cori e né vetrine rotte. Andiamo avanti così”, si legge in uno dei tanti messaggi a commento dei post che oggi cercando di fare benaltrismo invece di condannare una palese forma di violenza contro una donna. “Questo coro non l’ho ancora sentito e mi piacerebbe tanto”, scrive un’altra con tanto di occhi a cuore.

“Più cori sui fascisti morti, più dileggio di fasciste vedove, più lacrime di liberali di cui dissetarsi. Tanto quelle merde in piazza vanno solo a fare sit-in per i selfie, devono pregare di non trovarsi tra i piedi il giorno che alle cariche si risponderà con una carica di massa”, scrive ancora una commentatrice dall’alto dei suoi 45 anni, non certo una ragazzina che non ha contezza di cosa sia un’assunzione di responsabilità per simili esternazioni. “La battaglia è contro i fascisti, Roccella e marito sono fascisti”, si legge ancora. E poi c’è chi lo definisce un “coro identitario”, chi con orgoglio ammette: “Chi se ne frega di sta gente ricca al potere che fa politiche di merda. Ma vaffanculo”. Tutti questi commenti, oltre ad altri, sono stati lasciati da donne, ragazze, che si professano femministe.