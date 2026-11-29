Ancora accuse da parte di Roberto Scarpinato, senatore del Movimento 5 stelle ed ex magistrato, alla Commissione antimafia che sta indagando sulle stragi degli anni Novanta. Per il pentastellato, “la maggioranza ha gestito la Commissione antimafia come cosa propria, in modo da portare a termine la sua mission: attribuire il sigillo della verità di Stato alla narrazione del gruppo Mori e cioè che le stragi furono fatte per storie di appalti, negando che la campagna stragista contribuì alla liquidazione della Prima Repubblica e fu levatrice dell’attuale ordine politico”. Parole, affidate al Corriere della sera, che non sono piaciute a Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, il quale ha replicato con fermezza ancora una volta.

“Scarpinato, un ex magistrato ora senatore dei Cinque Stelle, non rinuncia a teorie del tutto inaccettabili. Ha affermato, in un’intervista , che ‘la campagna stragista…fu levatrice dell’attuale ordine politico’. Possiamo ricordare gli errori che lui ha commesso con la parziale archiviazione dell’indagine mafia-appalti nel 1992 insieme a Lo Forte. Possiamo ricordare che lui e Di Matteo sono stati sconfitti nella trattativa Stato-mafia con l’assoluzione, dopo anni e anni di persecuzioni giudiziarie, di Mori, Subranni e De Donno”, ha spiegato l’azzurro, che ha poi ricordato “i teoremi” di Scarpinato “su ‘sistemi criminali’, che non hanno mai avuto conferma”. Eppure, prosegue il senatore Gasparri, nonostante questo “Scarpinato continua a fare affermazioni infondate che avvelenano il dibattito. Collegando addirittura le stragi di mafia all’attuale assetto politico che governa il Paese. Sono affermazioni che non possiamo far passare sotto silenzio. Così come non abbiamo fatto passare sotto silenzio la sua attività impropria in Commissione Antimafia”.

Infatti, dice Gasparri, in Commissione, “si è visto che scambiava notizie con Natoli, il suo ex collega, che doveva essere interrogato dalla Commissione, ma che con Scarpinato, prima dell’audizione, parlava delle domande e delle risposte da fare in Antimafia. Quella di Scarpinato è una condotta temeraria ed inaccettabile. Ma ora ha trovato chi lavora per la verità e non si fa intimidire. Ed è proprio per questo che andremo avanti in Commissione antimafia con la relazione su mafia-appalti, che ci consentirà di ribadire i fatti di una stagione oscura. E di parlare anche di Scarpinato e di personaggi come Pignatone, suo collega, che comprava immobili in serie da mafiosi”. Per il momento il senatore dei 5stelle non ha replicato ma non è il primo botta e risposta tra i due, con il senatore azzurro impegnato a mettere ordine in una vicenda particolarmente complessa, in difesa del lavoro della Commissione, troppo spesso osteggiato dalle opposizioni, anche nella relazione, che si chiede di ritirare.