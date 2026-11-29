“Un’alleanza non potrà definirsi progressista se nel suo programma di governo non ci sarà una patrimoniale sui super milionari”. Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde, incalza gli alleati di centrosinistra.

“Abbiamo il dovere di introdurre una tassa sui super ricchi e una riforma dell’Irpef davvero progressiva e strutturale. Così possiamo abbassare le tasse al 99,5% dei cittadini e finanziare la scuola e la sanità pubbliche”, aggiunge Bonelli che da settimane spinge su questo punto. Parole chiare e nette, simili a quelle pronunciate dall’altro leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni, che fin da subito, da che è stato istituito il tavolo sul fisco, ha messo in chiaro: “Senza la patrimoniale non c’è coalizione” e le primarie sarebbero inutili. Bonelli oggi attacca la manovra del governo Meloni che definisce “una rapina sociale” e “a pagarne il - aggiunge - è il ceto medio”. Il portavoce di Europa Verde spiega che “con il taglio della rivalutazione delle pensioni sopra i 2.450 euro lordi al mese, il governo sottrae a 3,5 milioni di pensionati 14 miliardi di euro in dieci anni. E - sottolinea - chi prende tra 3.000 e 3.800 euro lordi perde due volte: subisce il taglio senza ricevere nemmeno lo sconto Irpef, come ha certificato l’Ufficio parlamentare di bilancio”.

Bonelli, quindi, denuncia: “Mentre si chiedono sacrifici a pensionati e lavoratori, la ricchezza si concentra sempre di più in poche mani”. E ancora: “In Italia il 10% delle famiglie più ricche possiede il 60% della ricchezza, contro il 52% del 2010, mentre il 50% più povero ne possiede appena il 7%”. Perciò, secondo Bonelli “bisogna intervenire ‘a monte’, impedendo che si formino patrimoni abnormi”. Per il leader di Europa Verde, “il problema riguarda tutta l’Europa, per non parlare del caso-limite degli Stati Uniti”, dove “si è formata - conclude - una classe di oligarchi con patrimoni a dodici zeri, che pagano pochissime tasse, spesso nessuna, e preferiscono ricomprare le proprie azioni, gonfiandone il valore, anziché investire o alzare i salari”, prosegue.